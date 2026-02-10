إعلان

"خلال أيام".. موعد أول كسوف شمسي "حلقة النار" في 2026

كتب : محمود عبدالرحمن

02:25 م 10/02/2026 تعديل في 02:33 م
يستعد العالم لمشاهدة أول كسوف شمسي في عام 2026، حيث سيمر القمر مباشرة أمام الشمس في 17 فبراير، محدثا كسوفا حلقيا مذهلا في سماء القارة القطبية الجنوبية.

هذه الظاهرة الفلكية النادرة ستربك ملايين طيور البطريق، وستمنح محبي مراقبة السماء فرصة لرؤية حدث استثنائي يجمع بين الجمال العلمي والطبيعي.

ما هو الكسوف الحلقي؟

يحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر أبعد عن الأرض في مداره الإهليلجي، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، بل يترك جزءا من حافتها الخارجية مرئيا، مشكلا هالة متوهجة تعرف باسم "حلقة النار".

وتأتي هذه الظاهرة نتيجة مصادفة كونية مذهلة، فالقمر أصغر من الشمس بحوالي 400 مرة، ويبعد عن الأرض بنفس النسبة تقريبا، ما يجعل كلا الجرمين السماويين يظهران بنفس الحجم في السماء، ما يتيح رؤية الكسوفات الخلابة.

موعد الكسوف

سيبدأ الكسوف الحلقي يوم 17 فبراير عند الساعة 7:12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:12 بتوقيت جرينتش) وسيستمر الحدث الرئيسي لمدة دقيقة واحدة و52 ثانية.

بعد ذلك، سينزلق ظل القمر تدريجيا بعيدا عن قرص الشمس، ليترك خلفه كسوفا جزئيا في مناطق أوسع تشمل أقصى جنوب أمريكا الجنوبية، جنوب شرق أفريقيا، وأجزاء من المحيطات الأطلسي والهادئ والهندي.

من سيشهد الحدث؟

سيحظى عدد محدود من البشر في محطات الأبحاث الواقعة على مسار الكسوف الحلقي برؤية "حلقة النار" الكاملة، بينما ستكون ملايين طيور البطريق هي المستفيد الأكبر من هذا العرض الطبيعي الفريد.

وبالنسبة للمراقبين خارج مسار الكسوف الحلقي، فإن الكسوف الجزئي سيظل مذهلا، حيث سيظهر قرص القمر وهو يقتطع جزءا من الشمس، مانحا السماء منظرا فلكيا رائعا.

