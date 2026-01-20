14 صورة مذهلة تُوثق لحظة اصطدام كتلة شمسية بالأرض وظهور الشفق القطبي

مئات الزلازل الجليدية تهز نهر يوم القيامة.. ما تأثيرها على مستوى سطح البحر؟

كتب- مصراوي

اصطدمت كتلة إكليلية شمسية فائقة السرعة بالأرض أمس الاثنين 19 يناير، مطلقة ساعات من النشاط الشفقي المكثف الذي أضاء السماء بعيدا عن حدود القطبين المعتادة. توقع العلماء عرضا رائعا، وما حدث كان أكثر من مذهل.

استمتع مراقبو السماء حول العالم بمشاهدة الشفق القطبي الذي امتد إلى خطوط العرض المتوسطة، حيث تجاوز الحدود القطبية المعتادة بكثير، وأضاء مناطق من ألمانيا حتى جنوب غرب الولايات المتحدة، بما في ذلك نيو مكسيكو، خلال ليلة من النشاط المغناطيسي الأرضي المتقلب، الذي تراوحت شدته بين مستويات العواصف G1 و G2 و G3 و G4.

ووفقا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، حدث هذا العرض نتيجة وصول الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) فائق السرعة إلى المجال المغناطيسي للأرض حوالي الساعة 2:38 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:38 بتوقيت غرينتش).

وقد انطلق هذا الانبعاث من الشمس يوم 18 يناير خلال توهج شمسي من الفئة X1.9، مما منحه وقتًا قصيرًا لعبور مسافة نحو 147 مليون كيلومتر بين الشمس والأرض.

بعد الصدمة الأولية، أبقى مرور الكتلة الإكليلية المجال المغناطيسي للأرض في حالة اضطراب شديد لساعات، مما أدى إلى موجات متكررة من النشاط الشفقي طوال الليل، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

جمع مراقبو السماء حول العالم صورًا رائعة لهذا الحدث الفريد. فقد أرسل المصور جريج جيج من ديمينغ، نيو مكسيكو، عند خط عرض 32 درجة، صورًا خلابة للأضواء الشمالية.

وقال: "أعيش في سيسترزفيل، فيرجينيا الغربية، وعادةً ما أرى الشفق القطبي هناك. ومع ذلك، فأنا في إجازة لمدة أسبوعين في ديمينغ، نيو مكسيكو، وما شهدته كان مذهلًا".

وفي ألمانيا، رقصت الأضواء الشمالية فوق نهر موغلسبري، فيما غمرت ألوان الأحمر والأخضر سماء قرية أباوڤار في المجر، وفقًا لصور المصور روبرت نيميتي.

والتقط المصور الفرنسي جيروم جيل مشهد الشفق القطبي الأرجواني الغني فوق موربيهان، بريتاني، في عرض طبيعي ساحر.