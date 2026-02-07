أثار راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس جدلا واسعا بعد نشره تحذيرا جديدا من احتمال زيادة النشاط الزلزالي على مستوى العالم خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا هذه المرة إلى ما وصفه بـ”مفاجأة” محتملة.

وأوضح هوجربيتس، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة ما بين 13 و15 فبراير قد تشهد نشاطا زلزاليا أعلى من المعتاد، مرجعا ذلك إلى ما يسميه “هندسة الكواكب”، وتحديدا اقتران كل من الأرض والقمر وكوكب المشتري، والذي يرى أنه قد يؤثر على القشرة الأرضية.

وقال الراصد الهولندي في نشرته الدورية: “أنصح بتوخي الحذر الشديد خلال الفترة من 13 إلى 15 من الشهر تحسبا لاحتمال حدوث نشاط زلزالي أكبر، خاصة مع اقتران القمر والأرض والمشتري”، مضيفا: “قد تكون هناك مفاجأة”.

وفي المقابل، يرفض علماء الجيولوجيا والفلك هذه التوقعات، مؤكدين أنها تفتقر إلى أي أساس علمي، ويشددون على أنه لا توجد علاقة مثبتة بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل على الأرض، معتبرين هذه الفرضيات غير علمية ولا يمكن الاعتماد عليها في التنبؤ بالنشاط الزلزالي.

يذكر أن فرانك هوجربيتس يترأس هيئة “استبيان هندسة النظام الشمسي” (SSGEOS)، وهي مؤسسة بحثية تركز على دراسة العلاقة بين الهندسة الناتجة عن حركة الأجرام السماوية والنشاط الزلزالي على كوكب الأرض.