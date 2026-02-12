"حكايات حياة".. برنامج جديد لحياة الدرديري على منصات مصراوي قريبا

يطلق موقع مصراوي خلال الفترة المقبلة برنامجا جديدا بعنوان "حكايات حياة"، تقدمه الإعلامية حياة الدرديري.

البرنامج يروي قصصا حقيقية من حياة الناس اليومية، ويركز على قضايا الأسرة والمجتمع. ويقدم دروسا وحلولا عملية يمكن لكل مشاهد الاستفادة منها في حياته اليومية.

وتعود حياة الدرديري بهذا البرنامج إلى تقديم محتوى اجتماعي إنساني، بعد مسيرة إعلامية غنية، محاولة الاقتراب أكثر من هموم الناس وقصصهم.

ومن المقرر عرض "حكايات حياة" قريبا على جميع منصات مصراوي.