إنشاء مدينة قادرة على النمو الذاتي على سطح القمر.. ما القصة؟

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركة سبيس إكس أعادت ترتيب أولوياتها الاستراتيجية، لتضع في مقدمتها مشروع إنشاء مدينة قادرة على النمو الذاتي على سطح القمر، معتبرا أن تنفيذ هذا الهدف قد يصبح واقعا خلال فترة تقل عن عشر سنوات.

وأوضح ماسك، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الشركة لا تزال متمسكة بطموحها التاريخي المتعلق ببناء مدينة على كوكب المريخ، مشيرا إلى أن العمل على هذا المشروع قد يبدأ خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

إنشاء مدينة على سطح القمر

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن سبيس إكس أبلغت مستثمريها باعتزامها إعطاء أولوية للهبوط على القمر قبل التوجه إلى المريخ، مع استهداف تنفيذ مهمة غير مأهولة إلى سطح القمر بحلول مارس 2027.

وفي تصريحات سابقة، أشار ماسك إلى خطط لإرسال أول مهمة غير مأهولة إلى المريخ قبل نهاية عام 2026، في إطار رؤيته بعيدة المدى لاستيطان الكوكب الأحمر.

كوكب المريخ

وتأتي هذه التحركات في وقت تحتدم فيه المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على قيادة سباق العودة إلى القمر، بعد أكثر من خمسة عقود على آخر مهمة بشرية، التي تمثلت في "أبوللو 17" عام 1972.

وتزامنت تصريحات ماسك مع إعلان موافقة سبيس إكس على الاستحواذ على شركة xAI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمملوكة له أيضا، في صفقة ترفع القيمة السوقية لشركة الصواريخ والأقمار الصناعية إلى نحو تريليون دولار، مقابل تقييم xAI عند 250 مليار دولار.

ويرى داعمو الصفقة أنها تمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط سبيس إكس الرامية إلى إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، والتي يعتبرها ماسك أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالمراكز الأرضية، في ظل الارتفاع المتسارع في الطلب على قدرات الحوسبة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى سبيس إكس، بحسب تقارير، إلى جمع ما يصل إلى 50 مليار دولار عبر طرح عام محتمل لأسهمها في وقت لاحق من العام الجاري، في خطوة قد تسجل أكبر اكتتاب عام في تاريخ الأسواق المالية.