معجزة الصحراء.. قمر صناعي يلتقط نهرا يتدفق في قلب صحراء الصين

كشفت صورة جديدة التقطتها أقمار رصد الأرض الصناعية عن تفاصيل مذهلة لحوض تاريم في غرب الصين، مسلطة الضوء على الروابط العميقة بين الجغرافيا، والمناخ، والتاريخ في إحدى أكثر صحاري العالم جفافا.

الصورة، التي التقطها جهاز التصوير (OLI-2) على متن القمر الصناعي "لاندسات 9" (Landsat 9)، تظهر التقاطع الجيولوجي والبيئي في المنطقة، حيث تلتقي رياح الصحراء بمياه الأنهار الناتجة عن ذوبان الجليد.

ويظهر "لاندسات 9" في هذه الصورة سلسلة جبال مزارتاغ، التي ترتفع بنحو 180 مترا فوق الرمال المحيطة بها، وتعمل كحاجز طبيعي ضد الرياح القوية القادمة من صحراء تاكلا ماكان الشاسعة.

ويحمل نهر هوتان، الذي يظهر كخيط أخضر داكن يتدفق من الشمال إلى الجنوب، مياه الجليد الذائبة إلى أعماق الصحراء قبل أن يندمج مع نهر تاريم.

وعلى الرغم من جريانه عبر واحدة من أكثر مناطق العالم قحطا، يغذي نهر هوتان نباتات كثيفة تنبت على ضفافه، مما يدعم الحياة في هذه البانة الجافة.

وإلى جانب قدرته على دعم الحياة، كان لنهر هوتان دور تاريخي محوري؛ فقد احتوت رواسبه في الماضي على حجر يشم النفريت النادر (بنوعيه الأبيض والأخضر)، مما جعل المنطقة محطة رئيسية وحيوية على طريق الحرير التاريخي، حيث كان التجار يتبادلون اليشم والحرير ويحملون قصص الأراضي البعيدة.

يُذكر أن القمر الصناعي "لاندسات 9"، الذي أُطلق عام 2021 بالتعاون بين ناسا وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يلتقط صوراً عالية الدقة بالضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء لتتبع التغيرات البيئية العالمية، من تقلص الأنهار الجليدية إلى التوسع الحضري.