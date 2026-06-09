أعلنت HTC عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الذي طرحته بسعر منافس مقارنة بهواتف أندرويد التي حصلت على مواصفات شبيهة.

حصل هاتف HTC Wildfire E7 Plus على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (170.8/77.5/8.5) ملم، وزنه 212 ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها 720/1600 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 396 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14"، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة 64+64 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميجابيكسل.

دعمته HTC أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

يباع الهاتف في الأسواق العالمية بلونين أساسيين هما الأسود والأخضر، بسعر 130 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.