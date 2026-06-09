كشفت شركة "أبل" رسميا عن نظام التشغيل iOS 27 خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026، في خطوة حملت مفاجأة لمستخدمي هواتف آيفون، بعدما قررت الشركة الإبقاء على دعم سلسلة آيفون 11 رغم توقعات سابقة أشارت إلى خروجها من قائمة الأجهزة المؤهلة للتحديث.

وأكدت "أبل" أنها لم تستبعد أي أجهزة إضافية مقارنة بالأجهزة التي دعمت نظام iOS 26، ما يجعل iOS 27 متاحا لأكبر عدد من هواتف آيفون منذ إطلاق النظام.

الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث iOS 27

يشمل التحديث الجديد 29 طرازا من هواتف آيفون، بدءا من iPhone SE الجيل الثاني، مرورا بسلسلة آيفون 11 و12 و13 و14 و15 و16، وصولا إلى أحدث إصدارات آيفون 17، بما في ذلك طرازات Pro وPro Max ونسخ e وAir.

ويمنح هذا القرار مستخدمي آيفون 11 عاما إضافيا من التحديثات الرئيسية، رغم مرور نحو ست سنوات على طرح هذه السلسلة في الأسواق.

تحديث iOS 27 لا يضمن جميع المزايا

ورغم إتاحة النظام الجديد لجميع الأجهزة المؤهلة، فإن بعض المزايا المتقدمة لن تكون متاحة على جميع الهواتف.

وأوضحت "أبل" أن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة تعتمد على المعالجة المحلية داخل الجهاز، ما يتطلب معالجات أكثر تطورًا وسعة ذاكرة أعلى، وهو ما يجعل بعض الخصائص حصرية للأجهزة الأحدث.

ومن بين هذه المزايا أدوات مثل Clean Up وLive Translation، التي تتطلب هاتفا من فئة آيفون 15 برو أو أحدث.

الهواتف الداعمة لمزايا Apple Intelligence بالكامل

سيتمكن مستخدمو الهواتف الأحدث من الاستفادة الكاملة من مزايا Apple Intelligence وتجربة Siri AI الجديدة، وتشمل الأجهزة المؤهلة لذلك آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بالإضافة إلى سلسلة آيفون 16 بالكامل وسلسلة آيفون 17 بمختلف إصداراتها.

وتعد Siri AI أكبر تحديث للمساعد الذكي من "أبل"، حيث أصبحت أكثر قدرة على فهم السياق، والتفاعل مع محتوى الشاشة، وتذكر المحادثات السابقة، إلى جانب تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا ودقة.

قيود على إتاحة Siri AI في بعض الدول

ورغم الإعلان عن المزايا الجديدة، أكدت "أبل" أن Siri AI لن تكون متاحة عند الإطلاق في دول الاتحاد الأوروبي أو الصين، بسبب اعتبارات تنظيمية وقانونية ما زالت قيد الدراسة والمراجعة.

موعد إطلاق تحديث iOS 27

من المنتظر أن تبدأ "أبل" طرح النسخة النهائية من نظام iOS 27 خلال سبتمبر 2026، بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون، ليصل التحديث إلى جميع الأجهزة المؤهلة تدريجيا حول العالم.