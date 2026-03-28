واتساب يختبر ميزة تلخيص المحادثات غير المقروءة بالذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

09:03 م 28/03/2026

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، التابع لشركة ميتا، على تطوير ميزة جديدة لنظام أندرويد تتيح للمستخدمين تلخيص عدد من المحادثات غير المقروءة في خطوة واحدة، بهدف تسهيل متابعة الرسائل بسرعة وكفاءة.

تسهيل متابعة المحادثات

تهدف الميزة الجديدة إلى تمكين المستخدمين من الاطلاع على محتوى المحادثات دون الحاجة لقراءة كل رسالة بشكل منفصل، ما يوفر الوقت ويحسن تجربة الاستخدام، خاصة مع تزايد عدد الرسائل اليومية.

تطوير مستمر لميزات الذكاء الاصطناعي

وكان واتساب قد أطلق خلال العام الماضي ميزة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر نظرة عامة سريعة وآمنة على الرسائل الفائتة داخل المحادثات.

تقنية "المعالجة الخاصة" لحماية البيانات

تعتمد ميزة التلخيص على تقنية "المعالجة الخاصة"، وهي نظام أمني طورته ميتا يتيح معالجة البيانات داخل بيئة مغلقة، بحيث لا يمكن لأي جهة، بما في ذلك واتساب أو ميتا، الوصول إلى محتوى الرسائل الأصلية أو الملخصات.

تلخيص عدة محادثات دفعة واحدة

يسعى واتساب إلى توسيع نطاق هذه التقنية، من خلال إتاحة إمكانية إنشاء ملخصات لعدة محادثات غير مقروءة في وقت واحد، بدلا من الاقتصار على محادثة واحدة فقط.

كيفية استخدام الميزة

في التحديثات المقبلة، سيتمكن المستخدم من الوصول إلى خيار التلخيص عبر قائمة المحادثات غير المقروءة، من خلال الفلتر المخصص، إذ عند اختيار إنشاء ملخص، سيقوم التطبيق بإرسال أحدث الرسائل فقط إلى نظام المعالجة الخاصة.

بيئة آمنة بالكامل

تنشأ الملخصات داخل بيئة آمنة بالكامل، لا يمكن لأي طرف خارجي الوصول إليها، ما يعزز من حماية خصوصية المستخدمين أثناء استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي.

ميزة اختيارية وتتطلب التفعيل

ستكون الخاصية اختيارية، حيث يتعين على المستخدم طلب إنشاء الملخص يدويا، كما أن ميزة "المعالجة الخاصة" غير مفعلة بشكل افتراضي، ما يعني ضرورة تفعيلها من الإعدادات للاستفادة منها.

لا تزال قيد التطوير

ولا تزال ميزة تلخيص المحادثات غير المقروءة قيد التطوير، ومن المتوقع طرحها ضمن تحديثات مستقبلية لتطبيق واتساب على نظام أندرويد.

