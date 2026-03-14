إعلان

زوم تطرح ميزة صور "الأفاتار" للاجتماعات دون تفعيل الكاميرا

كتب : محمود عبدالرحمن

03:54 م 14/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة زوم عن طرح ميزة جديدة للصور الرمزية الواقعية "الأفاتار" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المستخدمين من تمثيل أنفسهم في الاجتماعات الافتراضية حتى دون تفعيل الكاميرا.

وستصبح هذه الميزة متاحة للاستخدام خلال الشهر الجاري ضمن حزمة تحديثات تشمل أدوات إنتاجية مبتكرة وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تحاكي الصور الرمزية مظهر المستخدم وتعبيرات وجهه وحركات الشفاه والعينين بدقة، كما تعمل داخل خدمة الرسائل المصورة التابعة للمنصة، بينما أطلقت زوم تقنية لرصد التزييف العميق، تنبّه المشاركين لأي محاولة محتملة لانتحال الصوت أو الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقدمت الشركة مجموعة تطبيقات مكتبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل AI Docs وAI Slides وAI Sheets، التي تتيح إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية اعتمادا على نصوص الاجتماعات والبيانات من خدمات أخرى، على أن تتاح للتجربة خلال فصل الربيع.

وفي سياق دعم الذكاء الاصطناعي، وصل المساعد الذكي AI Companion 3.0 إلى تطبيق زوم على الحواسيب بعد أن ظهر أولا في نسخة الويب، وسجل تضاعفا كبيرا في عدد المستخدمين النشطين شهريًا خلال الربع الرابع من السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق.

ويمتد دعم الذكاء الاصطناعي أيضا إلى تطبيق Workvivo للتواصل بين الموظفين، حيث يتيح المساعد الجديد الربط بخدمات متعددة مثل Slack وSalesforce وServiceNow وGmail وOutlook، لتسهيل الوصول إلى المعلومات عبر قواعد معرفية متنوعة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء وكلاء مخصصين لأداء المهام المختلفة عبر أوامر لغوية طبيعية دون الحاجة لخبرة تقنية، مع إمكانية طلبهم مباشرة داخل الدردشة.

وتخطط زوم لتوحيد تصميم واجهاتها عبر الحاسوب والهواتف والويب، لتسهيل الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تدوين الملاحظات ونسخ المحادثات وإدارة الأسئلة في الاجتماعات.

زوم صورة رمزية ذكاء اصطناعي اجتماعات افتراضية AI Companion

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
ترامب يعلق على استهداف الطائرات الأمريكية في السعودية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استهداف الطائرات الأمريكية في السعودية.. ماذا قال؟
رمضان 2026.. وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل أوقات ليلة القدر وأفضل الأدعية
جنة الصائم

رمضان 2026.. وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل أوقات ليلة القدر وأفضل الأدعية
الجنايات تعاقب "كوافير الدقي" بالمؤبد: ذبح طفل بسكين على ثمن "كيس عيش"
حوادث وقضايا

الجنايات تعاقب "كوافير الدقي" بالمؤبد: ذبح طفل بسكين على ثمن "كيس عيش"
حقيقة الفقاعة العقارية في مصر.. هل ستنفجر؟ الخبير الاقتصادي هاني توفيق يجيب
مصراوى TV

حقيقة الفقاعة العقارية في مصر.. هل ستنفجر؟ الخبير الاقتصادي هاني توفيق يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. أوتوهو 1-1 الزمالك.. الفارس الأبيض يدرك التعادل
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص