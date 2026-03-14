أعلنت شركة زوم عن طرح ميزة جديدة للصور الرمزية الواقعية "الأفاتار" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكن المستخدمين من تمثيل أنفسهم في الاجتماعات الافتراضية حتى دون تفعيل الكاميرا.

وستصبح هذه الميزة متاحة للاستخدام خلال الشهر الجاري ضمن حزمة تحديثات تشمل أدوات إنتاجية مبتكرة وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تحاكي الصور الرمزية مظهر المستخدم وتعبيرات وجهه وحركات الشفاه والعينين بدقة، كما تعمل داخل خدمة الرسائل المصورة التابعة للمنصة، بينما أطلقت زوم تقنية لرصد التزييف العميق، تنبّه المشاركين لأي محاولة محتملة لانتحال الصوت أو الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقدمت الشركة مجموعة تطبيقات مكتبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل AI Docs وAI Slides وAI Sheets، التي تتيح إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية اعتمادا على نصوص الاجتماعات والبيانات من خدمات أخرى، على أن تتاح للتجربة خلال فصل الربيع.

وفي سياق دعم الذكاء الاصطناعي، وصل المساعد الذكي AI Companion 3.0 إلى تطبيق زوم على الحواسيب بعد أن ظهر أولا في نسخة الويب، وسجل تضاعفا كبيرا في عدد المستخدمين النشطين شهريًا خلال الربع الرابع من السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق.

ويمتد دعم الذكاء الاصطناعي أيضا إلى تطبيق Workvivo للتواصل بين الموظفين، حيث يتيح المساعد الجديد الربط بخدمات متعددة مثل Slack وSalesforce وServiceNow وGmail وOutlook، لتسهيل الوصول إلى المعلومات عبر قواعد معرفية متنوعة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء وكلاء مخصصين لأداء المهام المختلفة عبر أوامر لغوية طبيعية دون الحاجة لخبرة تقنية، مع إمكانية طلبهم مباشرة داخل الدردشة.

وتخطط زوم لتوحيد تصميم واجهاتها عبر الحاسوب والهواتف والويب، لتسهيل الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تدوين الملاحظات ونسخ المحادثات وإدارة الأسئلة في الاجتماعات.