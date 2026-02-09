الاتحاد الأوروبي يتهم تطبيق TikTok بالتصميم الإدماني.. تفاصيل

أكدت المفوضية الأوروبية أن تصميم تطبيق TikTok يشجع على السلوك الإدماني ويخالف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وأوضحت المفوضية في نتائج أولية يوم الجمعة أن التطبيق لم يحد بشكل كافٍ من الميزات الإدمانية مثل التمرير اللانهائي، الذي يزود المستخدمين بمحتوى جديد باستمرار ويضع أدمغتهم على "الطيار الآلي"، ما يدفعهم لفتح التطبيق والتمرير بشكل متكرر.

وقالت اللجنة إن التطبيق يعتمد على هذه الميزات بشكل يجعل المستخدمين يتصرفون بصورة قهرية، مؤكدين أن تصميم TikTok الحالي لا يوفر حماية كافية ضد المخاطر الناتجة عن خصائصه الإدمانية.

تزايد الضغوط على منصات التواصل

وتعكس النتائج الأولية تزايد الضغوط على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص وقت استخدام الشاشات، لا سيما للأطفال والمراهقين، إذ أكدت اللجنة أن TikTok يبدو غير قادر على وضع ضمانات كافية ضد المخاطر الناتجة عن خصائصه الإدمانية.

وقالت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية: "يمكن أن يكون لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي آثار ضارة على العقول النامية للأطفال والمراهقين".

وتابعت: "يجعل قانون الخدمات الرقمية المنصات مسؤولة عن الآثار التي قد تحدثها على مستخدميها. وفي أوروبا، نطبق تشريعاتنا لحماية أطفالنا ومواطنينا على الإنترنت".

وانتقدت اللجنة ميزة "وقت الشاشة اليومي" في TikTok، والتي تسمح للمستخدمين بتحديد حد زمني لتلقي إشعار عند الوصول إليه.

وتحدد المنصة ساعة واحدة تلقائيا للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، إلا أن المفوضية قالت إن التحذيرات سهلة التجاهل وغير فعالة.

وأبدى المنظمون قلقهم بشأن أدوات الرقابة الأبوية، مثل أداة "الربط العائلي" التي تتيح للآباء تخصيص إعدادات الأمان، وتحديد مدة استخدام الشاشة، ومراقبة النشاط، وتقييد الكلمات أو الوسوم، معتبرين أن هذه الأدوات تتطلب وقتا ومهارات إضافية من الآباء لتكون فعالة.

التغييرات المقترحة لتطبيق TikTok

خلصت اللجنة إلى أن التطبيق يحتاج إلى تغيير التصميم الأساسي لخدمته للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إذ تشمل التغييرات المقترحة تعطيل التمرير اللانهائي، إضافة فترات راحة أكثر فعالية، وتعديل توصيات الفيديو الخاصة بالتطبيق.

في ردها، قالت TikTok عبر رسالة بريد إلكتروني ليو رونيوز نكست إن النتائج الأولية للمفوضية "تقدم صورة خاطئة بشكل قاطع ولا أساس لها من الصحة لمنصتنا"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات للطعن في النتائج.

وأوضحت المنصة أنها توفر أدوات متعددة لمساعدة المستخدمين على تنظيم وقت استخدام التطبيق، بما في ذلك ميزات النوم ومكافآت الرفاهية.

يستمر التحقيق الذي بدأ في عام 2024 في تقييم مدى امتثال TikTok لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، بما يشمل مراجعة تقييمات المخاطر الداخلية وبيانات الشركة والبحوث العلمية المتعلقة بالإدمان السلوكي.

وفي حال صدور قرار بعدم الامتثال، قد تفرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة. ويحق لتطبيق TikTok تقديم رد كتابي واقتراح حلول قبل صدور أي قرار نهائي، بالتشاور مع المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية.