ما هي أداة اختبار سرعة الإنترنت الجديدة في ويندوز

تعتزم مايكروسوفت إضافة أداة مدمجة لاختبار سرعة اتصال الإنترنت ضمن نظام Windows 11، بما يتيح للمستخدمين قياس سرعة الشبكة مباشرة من شريط المهام، دون الحاجة إلى الدخول إلى مواقع خارجية أو تثبيت تطبيقات إضافية.

وصول مباشر عبر الإعدادات السريعة

ستتوفر أداة قياس السرعة داخل قائمة "الإعدادات السريعة" أسفل خيارات Wi-Fi أو الاتصال الخلوي، كما يمكن تشغيلها من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على أيقونة الشبكة في شريط النظام (System Tray).

وعند بدء الاختبار، يفتح النظام المتصفح الافتراضي لإجراء قياس السرعة من خلاله، وفقا لما أورده موقع Digital Trends.

ورغم أن الأداة لا تعمل كلوحة مدمجة بالكامل داخل تطبيق "الإعدادات"، فإنها تختصر عددا من الخطوات مقارنة بالأساليب التقليدية لاختبار السرعة.

دعم لأنواع الاتصال المختلفة

تدعم الميزة الاتصالات السلكية عبر Ethernet، إضافة إلى شبكات Wi-Fi والاتصال الخلوي، ما يجعلها مناسبة لأجهزة الحواسيب المكتبية المتصلة بكابل شبكة، وكذلك الحواسيب المحمولة التي تعتمد على بيانات الهاتف.

وتهدف الأداة إلى تمكين المستخدمين من التحقق السريع من أداء الشبكة واستكشاف المشكلات المحتملة، خاصة عند مواجهة بطء في بث الفيديو أو انقطاع مكالمات الفيديو.

فحص سريع وتحديد مصدر الخلل

أبرز ما توفره الميزة هو سهولة الوصول وإجراء اختبار فوري عند ظهور أي مشكلة، مثل تقطع الفيديو أو بطء تحميل الصفحات، لتحديد ما إذا كان الخلل في الاتصال ذاته أم في التطبيق المستخدم.

تتيح مقارنة أداء الشبكة بين أنواع الاتصال المختلفة، فإذا أظهرت نتائج Wi-Fi ضعفًا مقارنة باتصال Ethernet، فقد يكون السبب في الشبكة المحلية، أما إذا كانت النتائج منخفضة في جميع الحالات، فقد يشير ذلك إلى مشكلة خارجية لدى مزود الخدمة.

موعد الإطلاق

حتى الآن، لم تعلن Microsoft جدولا زمنيا محددا لطرح الميزة لجميع مستخدمي Windows 11 خارج قنوات "Insider"، كما لم يتضح ما إذا كان الإطلاق سيتم بشكل تدريجي أم دفعة واحدة.

وعند توفرها رسميا، ينصح باستخدام الأداة كوسيلة سريعة للمقارنة بين الشبكات المختلفة، لتحديد مصدر المشكلة قبل تعديل إعدادات جهاز التوجيه (الراوتر) أو التواصل مع مزود خدمة الإنترنت.