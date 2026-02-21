مع دخول شهر رمضان، يقضي كثير من المستخدمين أوقاتا طويلة على الإنترنت لمتابعة الدراما الرمضانية عبر التطبيقات المختلفة أو من خلال مقاطع تلخيص حلقات المسلسلات، ما يتسبب في نفاد باقات الإنترنت بسرعة، خاصة مع ارتفاع أسعارها، ما يزيد العبء على ميزانية المستخدمين الشهرية.

ولتسهيل إدارة استهلاك الإنترنت والحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة، يقدم موقع "مصراوي" مجموعة نصائح عملية تساعد على تقليل استهلاك البيانات دون التأثير على استخدام التطبيقات الضرورية.

نصائح توفير باقة الانترنت

- تفعيل وضع توفير البيانات من خلال الإعدادات، ثم اختيار "استخدام البيانات" وتفعيل خيار "توفير البيانات" لتقليل نشاط التطبيقات في الخلفية.

-استخدام النسخ الخفيفة للتطبيقات مثل "Facebook Lite" و"Messenger Lite"، لأنها تستهلك بيانات أقل مقارنة بالإصدارات العادية.

-إيقاف بيانات الهاتف عند عدم الحاجة والاعتماد على شبكة الواي فاي في المنزل أو في الأماكن التي توفر الخدمة.

- إغلاق البيانات قبل النوم لتجنب استهلاك التطبيقات للإنترنت دون علم المستخدم.

-تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات والسماح بتشغيلها فقط عند الاتصال بشبكة الواي فاي.

-إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات لتقليل استهلاك البيانات غير الضروري.

-اختيار جودة أقل للفيديوهات عند المشاهدة لتقليل استهلاك الباقة بشكل كبير.