خلف أناس من الماضي وراءهم كنوزا من الأدلة على حياتهم، من آثار ضخمة إلى متعلقات شخصية وحتى عظامهم، لكن هؤلاء غالبا ما ظلوا لغزا لكن بفضل التقدم العلمي وتقنيات إعادة بناء الوجوه ثلاثية الأبعاد وتحليل الحمض النووي، أصبح الباحثون قادرين على إعادة تشكيل ملامحهم، مما يتيح لنا لمحة واقعية عن الحياة في عصور سحيقة.

أبرز الشخصيات التي أعاد الباحثون إحيائها علميا:

1 المحارب وأسلحته

أعاد العلماء بناء وجه ودرع وأساليب محارب عاش قبل 4000 عام في سيبيريا، إذ أشارت التحليلات إلى أن طول المحارب كان نحو 165 سم، وتوفي بين الأربعين والخمسين، مع وجود إصابات ملتئمة تدل على نمط حياة نشط ومقاتل.

2. امرأة من القرن السابع عشر يُشتبه بأنها "مصاصة دماء"

تم إعادة بناء وجه امرأة من القرن السابع عشر، وجدت في بولندا، مع منجل على رقبتها وقفل حول إصبع قدمها الكبير، مما دفع القرويين إلى اعتقاد أنها مصاصة دماء.

وأظهرت التحاليل الكيميائية أنها من دول إسكندنافية وكانت تعاني أمراضًا مزمنة، بما في ذلك سرطان عظم القص.

3. امرأة مارغو من العصر الحجري في بلجيكا

عاشت قبل 10,500 عام، وكان تحليل الحمض النووي يشير إلى أن لها عيون زرقاء وبشرة متوسطة اللون، رغم أن معظم الأوروبيين في تلك الفترة كانوا ذوي بشرة داكنة.

4. أخوات العصر الحجري اللواتي عملن في منجم

قبل 6000 عام، عملت شقيقتان في منجم بتشيكيا. أعيد بناء وجوههما ثلاثية الأبعاد، مع ملاحظات غريبة عن الدفن، بما في ذلك وجود طفل حديث الولادة مدفون على صدر الأخت الكبرى.

5. أقاربنا البشر

تُظهر النماذج العلمية وجوه إنسان فلوريس، وإنسان منتصب القامة، وإنسان نياندرتال، ضمن سلسلة وثائقية تغطي رحلة الإنسان منذ أفريقيا وحتى أنحاء العالم المختلفة.

6. امرأة نياندرتال بجمجمة مهشمة

أُعيد بناء وجه امرأة نياندرتال من كهف شانيدار في العراق، رغم أن جمجمتها تحطمت إلى مئات القطع قبل 75,000 عام.

7. مومياء مصرية قديمة في مدرسة أسترالية

تم اكتشاف مومياء لامرأة من العصر اليوناني الروماني في مكتبة مدرسة ثانوية، وأظهر التحليل أنها كانت تبلغ بين 50 و60 عامًا عند الوفاة.

8. الإمبراطور الصيني وو

باستخدام الحمض النووي، أعاد الباحثون بناء وجه الإمبراطور الذي حكم سلالة تشو الشمالية حتى وفاته عن عمر 36 عاما، مع أعراض تشير إلى إصابته بسكتة دماغية.

9. زلاتي كو

أقدم إنسان حديث جرى تسلسله وراثيًا، عاش قبل 45,000 عام، ويمتلك حوالي 3% من جينات نياندرتال.

10. عبد مصلوب من بريطانيا الرومانية

تم اكتشاف رجل كان مربوطًا بمسمار في كعبه، وتبين أنه عاش قبل 1700 عام، وعمره عند الوفاة بين 25 و35 عامًا.

11. "خوانيتا" أو "العذراء الجليدية"

مومياء فتاة إنكا، عمرها حوالي 500 عام، اكتُشفت متجمدة على قمة جبل في بيرو، وأعيد بناء وجهها بشكل دقيق مع شعر حقيقي وملابس.

12. امرأة من العصر البرونزي مدفونة في اسكتلندا

تم إعادة بناء وجه امرأة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأطلقوا عليها لقب "المرأة ذات المؤخرة الكبيرة".

13. قزم من العصور الوسطى في بولندا

تم إعادة بناء وجه رجل مصاب بتقزم، عاش بين القرنين التاسع والحادي عشر، مع سمات مميزة للرأس والعظام نتيجة اضطراب وراثي.

14. فتى العصر الجليدي في النرويج

عُثر على جثة فيستيغوتن، ويبلغ عمرها 8300 عام، وتمت إعادة بناء جسده ثلاثي الأبعاد، وأظهر التحليل إصابته بانفتاق الرأس الزورقي.

15. ضحية سفينة فاسا الحربية

أُعيد بناء وجه ضحية غرق سفينة فاسا عام 1628، والتي أظهرت التحليلات الحديثة أنها كانت أنثى تُدعى "جيرترود"، بعمر 25-30 عامًا عند الوفاة.

16. "آفا" امرأة العصر البرونزي

تم إعادة بناء وجه امرأة من العصر البرونزي عُثر عليها في اسكتلندا، وعمرها حوالي 3800 عام، باستخدام الحمض النووي وتقنيات ثلاثية الأبعاد.

17. الملك توت عنخ آمون

أحدث إعادة بناء لوجه الفرعون المصري أظهرت حجم دماغه الكبير مقارنة بالإنسان العادي، مع ملامح وجه دقيقة مستندة إلى فحوصات التصوير المقطعي.

18. فتاة من النخبة في القرن السابع

تمت إعادة بناء وجه فتاة أنجلوساكسونية دُفنت مستلقية على سرير خشبي وترتدي صليبًا ذهبيًا مرصعًا بالياقوت، وعمرها عند الوفاة 16 عامًا.

19. "الهوبيت" إنسان فلوريسي

أُعيد بناء وجه إنسان فلوريسي، أحد أقارب البشر المنقرضين، باستخدام مسح جمجمة الإنسان والشمبانزي المعاصرين.

20. امرأة من العصر الحجري في جمهورية التشيك

عُثر على جمجمة فتاة تبلغ 17 عامًا، عاشت قبل حوالي 31 ألف عام، وتمت إعادة بناء وجهها باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد.

21. امرأة من العصر البرونزي في إسبانيا

تم إنشاء نموذج رقمي للمرأة باستخدام أجزاء من جمجمتها ومجوهراتها، بما في ذلك تاجها الفضي.

22. امرأة من العصر الحجري في السويد

أُعيد بناء وجه امرأة في أواخر العشرينيات من عمرها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات المسح الضوئي.

23. بوهيميا العصر البرونزي

تم إعادة بناء وجه امرأة ثرية من بوهيميا، عُثر على خمسة أساور برونزية وقرطين ذهبيين وقلادة تحتوي على أكثر من 400 حبة كهرمان.

24. امرأة من بينانغ في العصر الحجري الحديث

تم إنشاء نموذج افتراضي لامرأة عاشت قبل حوالي 5700 عام، باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد وبيانات التصوير المقطعي المحوسب.

25. ثلاثة مصريين قدماء

أُعيد بناء وجوه ثلاثة رجال من أبوصير الملق المصرية القديمة باستخدام الحمض النووي والتنميط الظاهري للملامح.