قبل حدوثه غدا.. تعرف على أماكن مشاهدة خسوف القمر الكلي

وكالات

يترقب هواة الفلك ومراقبو السماء حول العالم مساء غدا الأحد، 7 سبتمبر، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر يعرف باسم "القمر الدموي"، حيث يمر القمر بالكامل في ظل الأرض ليظهر بلون مائل إلى الأحمر.

ويحدث الخسوف الكلي عندما تتوسط الأرض بين الشمس والقمر خلال اكتمال البدر، فتحجب أشعة الشمس وتغمر القمر بظلها. ومن المتوقع أن يتمكن أكثر من 7 مليارات شخص من متابعة المشهد في مراحله المختلفة، في حين ستغيب الظاهرة عن بعض المناطق في الولايات المتحدة.

ويؤفر مشروع التلسكوب الافتراضي لعشاق متابعة الحدث مباشرة، بثا حيا من إيطاليا عبر قناته على "يوتيوب"، يبدأ في الساعة 1:45 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:45 بتوقيت غرينتش)، حيث سيُظهر البث لحظة صعود القمر فوق الأفق ومراحله التدريجية حتى ذروة الخسوف.

كما ستبث منصة Time and Date تغطية حية للظاهرة اعتبارا من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي (16:00 بتوقيت غرينتش)، بمشاركة الصحفية آن باكل والخبير جراهام جونز، إلى جانب فريق يقوده ستيفن ثورسن من جزيرة قبرص، حيث سيتم رصد جميع مراحل الخسوف من شبه الظل وصولًا إلى الخسوف الكلي ثم خروجه التدريجي من ظل الأرض.

وتعد هذه الظاهرة من أبرز الأحداث الفلكية لعام 2025، إذ تمنح فرصة مثالية لعشاق السماء لمشاهدة مشهد كوني فريد بالعين المجردة أو من خلال البث المباشر حول العالم.