وكالات

دخلت اليابان مرحلة جديدة في عالم طب الأسنان بعد إعلان بدء التجارب السريرية لدواء مبتكر، قد يفتح الباب أمام البشر لاستعادة نمو الأسنان المفقودة أو التالفة.

وبحسب صحيفة ماينيتشي اليابانية، فإن الدواء الرائد قد يشكل "تغييرا جذريا" في هذا المجال، إذا أثبت نجاحه. وتعتمد فكرته على إعادة تنشيط براعم أسنان خاملة يعتقد العلماء أن الإنسان احتفظ بها منذ قدرته القديمة على تكوين مجموعة ثالثة من الأسنان.

وحدد الفريق البحثي، بقيادة البروفيسور كاتسو تاكاهاشي من مستشفى كيتانو التابع لمعهد أوساكا للأبحاث الطبية، بروتينا يُدعى USAG-1، وهو المسؤول عن كبح نمو الأسنان.

وفي عام 2018، اختبر الباحثون عقارا يعتمد على أجسام مضادة لتعطيل هذا البروتين لدى الفئران، وجاءت النتائج مشجعة.

وتستهدف التجارب السريرية الحالية الأطفال المصابين بحالة وراثية نادرة تعرف بـ"انعدام الأسنان"، والتي تصيب نحو 0.1% من البشر، وتؤدي إلى فجوات كبيرة في الفم وصعوبة في المضغ. ويأمل الباحثون في توسيع نطاق استخدام الدواء بحلول عام 2030.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 7% من الأشخاص فوق سن العشرين فقدوا أسنانهم بالكامل، فيما تصل النسبة إلى 23% لدى من تجاوزوا الستين.

وحتى الآن، لم تتغير حلول تعويض الأسنان كثيرا منذ آلاف السنين، إذ تظل الأطقم والزرعات الاصطناعية هي الخيار الأساسي، بحسب مجلة New Scientist.