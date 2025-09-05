سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S 25 FE

كتب- محمود الهواري:

أزاحت شركة سامسونج الستار عن أحدث إصداراتها خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 المقام في برلين، حيث أعلنت عن هاتف Galaxy S25 FE إلى جانب الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S11 وTab S11 Ultra، في خطوة تستهدف تقديم أجهزة بمواصفات قوية وأسعار أقل من فئة هواتفها الرائدة.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم قريب من الإصدار السابق S24 FE، لكنه مزوّد ببطارية أكبر بسعة 4900 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 45 واط، ويعمل بمعالج Exynos 2400 المبني بتقنية تصنيع 4 نانومتر.

ويوفر الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وخيارات تخزين تتراوح بين 128 و512 جيجابايت، مع نظام تبريد مطوّر لتحسين الأداء.

أما الشاشة، فهي من نوع Dynamic AMOLED 2X LTPS بقياس 6.7 إنش، بدقة +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1900 شمعة، مع مستشعر بصمة مدمج وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على كاميرا ثلاثية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية التثبيت البصري، وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3 مرات.

الهاتف يأتي بسمك 7.4 ملم وهيكل من الألمنيوم مع زجاج حماية +Gorilla Glass Victus من الأمام والخلف، إلى جانب مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. كما يدعم تقنيات الشحن اللاسلكي والعكسي، بالإضافة إلى Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.4.

ويتوفر Galaxy S25 FE بأربعة ألوان: الأزرق، الأسود، الكحلي، والأبيض، بأسعار تبدأ من 650 دولارًا للسعة الأساسية (128 جيجابايت).

ويعمل الهاتف بواجهة One UI 8 المبنية على أندرويد 16، مع التزام بتقديم سبع سنوات من التحديثات. كما يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي مثل Gemini Live من جوجل وأدوات لتوليد وتعديل الصور وتحسين الصوت.

وفيما يخص الأجهزة اللوحية، طرحت سامسونج جهاز Galaxy Tab S11 Ultra بشاشة 14.6 إنشًا بسعر يبدأ من 1200 دولار، إلى جانب Tab S11 بشاشة 11 إنشًا وسعر يبدأ من 800 دولار.