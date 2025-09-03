أفضل تابلت في مصر لطلبة الجامعات.. مواصفات وأسعار

كتب- محمود الهواري:

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يبدأ الطلاب في البحث عن أجهزة لوحية "تابلت" تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب.

في هذا التقرير نستعرض أبرز أنواع الآيباد المتوفرة حاليا في الأسواق، والتي تحقق معادلة الأداء الجيد مع السعر المناسب، لتكون خيارا مثاليا للطلاب في موسم الجامعات.

1 جهاز هونر باد 10

يأتي جهاز هونر باد 10 بتصميم أنيق بأبعاد 277.1 ملم للطول و179.3 ملم للعرض وسُمك 6.3 ملم ووزن 525 جرام، مع خامات تصنيع من الألومنيوم سواء في الإطار الجانبي أو الظهر.

ويدعم التابلت شريحة اتصال Nano SIM مع شبكات 2G و3G و4G و5G. الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 12.1 بوصة تعرض مليار لون وبدقة 1600×2560 بكسل بجودة 2.5K مع كثافة 249 بكسل لكل إنش، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR.

الجهاز مزود بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 ثماني النواة ومعالج رسومي Adreno 720، مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، لكنه لا يدعم كارت ذاكرة خارجي.

ويعمل التابلت بنظام أندرويد 15 وواجهة MagicOS 9. الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكذلك الأمامية بنفس الدقة، والبطارية بسعة 10100 مللي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 35 واط.

مميزات جهاز هونر باد 10

ومن أبرز مميزاته الشاشة الكبيرة ومعدل التحديث المرتفع والمعالج القوي والصوتيات المميزة من خلال 6 سماعات ستيريو، بينما أبرز العيوب عدم وجود بصمة وعدم دعم منفذ 3.5 ملم وضعف الكاميرات.

سعر الجهاز في مصر 15,456 جنيه.

2 هواوي ميت باد 11.5

يعتمد هواوي ميت باد 11.5 على معالج Snapdragon 7 Gen 1 ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر يقدم أداء جيد ويعتبر من أقوى معالجات الفئة المتوسطة لعام 2022.

الجهاز مزود بشاشة 11.5 بوصة بدقة 2.2K وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل قادرة على تصوير فيديو بدقة 1080P FHD، وبطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، بجانب أربع سماعات ستيريو.

مميزات وعيواب هواوي ميت باد 11.5

من مميزاته الأداء الجيد والشاشة الممتازة، لكنه يفتقر إلى مستشعر البصمة ومنفذ 3.5 ملم وكذلك دعم كارت الذاكرة الخارجي.

سعر جهاز هونر باد 10 في مصر

يبلغ سعر جهاز هونر باد 10 في مصر 15,939 جنيه.

3 جهاز شاومي باد 7

قدمت شركة شاومي جهازها شاومي باد 7 الذي جاء بشاشة IPS LCD بحجم 11.2 بوصة ودقة 3.2K مع دعم 68 مليار لون وتقنيات HDR10 وDolby Vision ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع 800 شمعة.

ويأتي الجهاز مصنوع من الألومنيوم، ويزن 500 جرام بأبعاد 251.2×173.4×6.2 ملم. يعتمد على معالج Snapdragon 7+ Gen 3 ثماني النواة ومعالج رسومي Adreno 732، مع ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت ورام تصل إلى 12 جيجابايت.

ويعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2. الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل والأمامية 8 ميجابكسل، مع دعم تصوير الفيديو حتى 4K. البطارية بسعة 8850 مللي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 45 واط.

مميزات شاومي باد 7

من مميزاته الشاشة فائقة الجودة والمعالج القوي وسرعة الشحن وأربع سماعات ستيريو، إلا أنه لا يدعم تركيب شريحة اتصال أو كارت ذاكرة ولا يحتوي على منفذ 3.5 ملم.

سعر شاومي باد 7

يبلغ سعر الجهاز في مصر 13,524 جنيه.

4 جهاز آيباد 11 A16

جاء آيباد 11 A16 من أبل بتصميم أنيق وألوان متعددة منها الفضي والأزرق والوردي والأصفر، مع شاشة Liquid Retina بحجم 11 بوصة بدقة 1640×2360 بكسل وكثافة 264 بكسل لكل إنش وتدعم معدل تحديث 60 هرتز وسطوع 500 شمعة.

التابلت مزود بمعالج Apple A16 Bionic مع معالج رسومي Apple GPU، ويأتي بخيارات تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت مع رام 6 جيجابايت، ويعمل بنظام iPadOS 18.3.2. الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل قادرة على تصوير فيديو حتى 4K، والكاميرا الأمامية بنفس الدقة مع دعم 1080P. يدعم شبكات 5G في الإصدار المخصص لذلك، ويحتوي على بصمة مدمجة في زر الطاقة، مع سماعتين ستيريو.

مميزات آيباد 11 A16

أبرز مميزاته الأداء القوي والكاميرا الجيدة والبصمة المدمجة، بينما عيوبه تتمثل في معدل التحديث المحدود للشاشة وعدم دعم منفذ 3.5 ملم أو كارت الذاكرة.

سعر آيباد 11 A16

سعره في مصر 16,905 جنيه.