عاصفة شمسية "آكلة لحوم البشر" تضرب أوروبا وأمريكا الشمالية (صور)

كتب- محمود الهواري:

ضربت عاصفة شمسية قوية "آكلة لحوم البشر" المجال المغناطيسي للأرض حوالي الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة 2100 بتوقيت جرينتش في الأول من سبتمبر ما أدى إلى ظهور شفق قطبي مذهل استمر طوال الليل في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وصفت هذه العاصفة بأنها انفجار كتلي إكليلي آكل لحوم البشر حيث اصطدمت كتلة إكليلية أخرى بالأرض مسببة اضطرابا قويا في الرياح الشمسية مع توقعات بنشاط أقوى من النوع G2 إلى G4 وفق مكتب الأرصاد البريطاني ومركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي SWPC/NOAA

ووصلت سرعة الرياح الشمسية إلى أكثر من 670 كم/ثانية بينما ارتفع المجال المغناطيسي بين الكواكب إلى 20-26 نانوتسلا وهي مؤشرات على عاصفة مغناطيسية قوية ومع ذلك ظل الاتجاه المغناطيسي الشمالي الجنوبي Bz متجها شمالا مما حد من كمية الطاقة التي يمكن أن تتجمع في الغلاف المغناطيسي للأرض.

علقت عالمة الفيزياء الشمسية تاميثا سكوف على X أن العاصفة دخلت بقوة لكنها تتجه في الاتجاه الخاطئ وأضافت خبيرة التنبؤ بالطقس الفضائي سارة هوسيل أن العاصفة بقيت ضمن نطاق G1-G2 بفضل الطاقة الكبيرة التي لا تزال تدور في الغلاف المغناطيسي.

وسمحت العاصفة لمراقبي السماء في شمال أوروبا وكندا وأجزاء من شمال الولايات المتحدة بمشاهدة شفق قطبي ساحر بألوان خضراء وأرجوانية زاهية.

ورصدت صائدة الشفق جولي وين في نورثمبرلاند بالمملكة المتحدة الأضواء في برك ويتلدين وقالت بحلول الساعة 12:30 صباحا بتوقيت بريطانيا الصيفي حصلنا على رؤية بصرية رائعة واستمرت الكاميرا في تصوير اللون الوردي الزاهي حتى الساعة الرابعة صباحا.

وفي وايتلي باي بالمملكة المتحدة التقط المصور بول أبلبي عرض الشفق فوق منارة سانت ماري واصفًا المشهد بأنه أول عرض رائع للشفق القطبي هذا الموسم

في سلوفاكيا والدنمارك وفرنسا تمكن مراقبون آخرون من تسجيل توهج الشفق مع توضيح أن تذبذب Bz حد من استمرار العاصفة لفترة طويلة.

في فيرجينيا الغربية اختتم عرض الشفق ليلة عيد العمال وفقا لموقع Space.com حيث شهدت سيسترزفيل توهجا منخفضا في الأفق بألوان وردية فاتحة لكنه استمر لنصف ساعة تقريبا فقط.