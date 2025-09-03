ببطارية 8200 مللي أمبير.. فيفو تطلق هاتفها الذكي Y500 المقاوم للماء

(د ب أ)

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي Y500 الجديد، الذي يتمتع بمقاومة الغبار والماء وفقا لفئتي الحماية IP68 وIP69.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Y500 الجديد من الفئة المتوسطة يأتي بشاشة AMOLED بحجم 77ر6 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 2392 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف المعالج MediaTek Dimensity 7300 ثماني الأنوية مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 أو 512 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8200 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة حتى 90 وات.

ويأتي الهاتف الذكي Y500 الجديد بسُمك 2ر8 ملم، بينما يبلغ وزنه 213 جراما، ويتوفر باللون الأزرق السماوي والبنفسجي والأسود.





