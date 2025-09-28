بعد إطلاقه.. تعرف على مواصفات هاتف "OPPO A6 Pro"

العثور على سفينة الأشباح بعد 139 عاما من غرقها في بحيرة (صور)

10 صور من فيضانات نهر اليانغتسي "أسوأ فيضان في التاريخ"

مشاهد لا تصدق من الجو.. 25 صورة تفوز بجوائز سيينا للطائرات بدون طيار

أطلقت شركة "Oppo" الرائدة في مجال التكنولوجيا هاتفها الجديد "OPPO A6 Pro" في السوق المصري، ليشكل أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف A الشهيرة.

ويمتاز الهاتف Oppo A6 Pro 5G بتصميم أنيق وأداء قوي يجمع بين أحدث تقنيات الاتصال والبطارية الكبيرة مع شاشة عالية الجودة، ما يجعله خيارا منافسا في فئته.

التصميم والأبعاد

الهاتف متوفر بألوان الرمادي والأزرق والأحمر والوردي، ويأتي بأبعاد 158.2 × 75 × 8 ملم مع وزن يبلغ 185 جرامًا. يتميز الجهاز بمقاومة عالية للغبار والماء وفق معياري IP68 وIP69، ما يعني قدرة ممتازة على تحمل الغبار والغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

الشبكات والاتصال

يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano SIM أو شريحة واحدة مع بطاقة ذاكرة MicroSD، مع دعم شبكات 2G و3G و4G و5G.

ويوفر تقنية الاتصال قريب المدى NFC إلى جانب شبكة Wi-Fi 5 بخاصية Dual-Band وHotspot، إضافة إلى بلوتوث 5.4 مع تقنيات متقدمة للصوت مثل aptX HD.

الشاشة

تأتي شاشة AMOLED بمقاس 6.57 بوصة بدقة +FHD تبلغ 1080×2372 بكسل مع كثافة 397 بكسل لكل إنش، وتدعم مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1400 شمعة. الشاشة محمية بزجاج AGC DT-Star D لتوفير متانة أكبر ومقاومة للخدوش.

الأداء والمعالج

الهاتف مزود بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهرتز للأنوية القوية و2.0 جيجاهرتز للأنوية الموفرة للطاقة، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2 بتقنية 6 نانومتر، ما يمنح الجهاز أداءً قويًا وسرعة في تنفيذ المهام والألعاب.

الذاكرة والتخزين

يقدم Oppo A6 Pro 5G خيارات تخزين متعددة تبدأ من 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام وحتى 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام. التخزين من نوع UFS 2.2 والذاكرة العشوائية LPDDR4x، مع إمكانية زيادة مساحة التخزين عبر بطاقة MicroSD لمرونة أكبر في حفظ الملفات والصور.

نظام التشغيل والواجهة

يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15 التي تقدم تجربة استخدام سلسة وميزات محدثة، ما يمنح الهاتف دعمًا طويل الأمد للتحديثات الأمنية والنظامية.

الكاميرات

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية مع فتحة عدسة F/1.8 وعدسة ثانية بدقة 2 ميجابكسل لعزل الخلفية.

الكاميرات تدعم التركيز التلقائي وتصوير الفيديو بدقة FHD بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم تصوير الفيديو بدقة FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يأتي الهاتف ببطارية سيليكون كاربون ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، ما يوفر استخدامًا طويلًا مع سرعة شحن عالية تواكب احتياجات المستخدم اليومية.

الصوت والاتصال الإضافي

الهاتف مزود بسماعتين ستيريو ويوفر صوتًا محيطيًا قويًا، لكنه يفتقر إلى منفذ سماعات الأذن التقليدي مقاس 3.5 ملم. كما يحتوي على منفذ USB Type-C 2.0 الذي يدعم OTG، إضافة إلى دعم أنظمة تحديد المواقع العالمية GPS وGLONASS وGALILEO وBDS وQZSS.

المستشعرات والأمان

يدمج Oppo A6 Pro 5G مستشعر البصمة في الشاشة مع دعم خاصية Face Unlock، ويضم مستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبوصلة ومستشعر التقارب لتقديم تجربة استخدام أكثر دقة وسلاسة.