3 نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية هاتفك بعد تحديث iOS 26

كتب- محمود الهواري

على مدار سنوات، اعتاد مستخدمو هواتف آيفون على ملاحظة انخفاض أداء بطاريات هواتفهم بعد كل تحديث رئيسي لنظام التشغيل.

ومع إصدار "iOS 26"، عاد هذا القلق للظهور مرة أخرى، إذ يواجه بعض المستخدمين مشكلة استنزاف شحن الهاتف بسرعة بعد الترقية.

وبحسب موقع "Mashable" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن شركة أبل نفسها أقرت بأن التحديث قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في عمر البطارية، إلا أن الإصدار الجديد يحمل أيضا حلولا مصممة للتعامل مع هذه المشكلة.

ويضم "iOS 26" أدوات لإدارة البطارية تساعد على الحفاظ على الشحن بشكل أكثر استقرارا بعد التحديث.

خطوات وأدوات للحفاظ على البطارية في iOS 26

ميزة الطاقة التكيفية (Adaptive Power)

تعمل هذه الميزة في الخلفية لإجراء تعديلات تهدف إلى الحفاظ على عمر البطارية، مثل تعديل سطوع الشاشة، تأخير الأنشطة منخفضة الأولوية، أو تفعيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا عند انخفاض الشحن.

إدارة زمن الشحن

يقدم التحديث مؤشرا يوضح الوقت المتوقع للوصول إلى 80% من شحن البطارية، ما يساعد المستخدم على شحن الهاتف بكفاءة أكبر وتجنب الإفراط في الشحن.

توازن الأداء

تهدف أدوات إدارة البطارية في "iOS 26" إلى تحقيق توازن بين استهلاك الطاقة وأداء الهاتف، مما يقلل من حالات استنزاف البطارية المفاجئ بعد التحديث.