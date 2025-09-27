5 نصائح لتحسين جودة صور هاتفك الذكي بسهولة

محمود الهواري

شهدت كاميرات الهواتف الذكية تطورا كبيرا بفضل التقنيات الحديثة، لكن الحصول على صور احترافية لا يتوقف فقط على نوع الهاتف بل على كيفية استخدامه.

في هذا التقرير نستعرض أبرز النصائح التي تساعدك على التقاط صور أفضل وتحويل هاتفك إلى أداة تصوير قوية بحسب بعض المواقع المتخصصة في جودة التصوير.

1 التصوير في الظل

أبسط طريقة لتحسين صورك الشخصية أو صور السيلفي هي البحث عن الظل وهو الضوء الناعم المنتشر في الظل سواء تحت شجرة أو بجوار مبنى

ويمنح الظل الوجه إضاءة مثالية ويبرز التفاصيل الطبيعية، إذ داخل الأماكن المغلقة، عليك وضع نفسك بجوار نافذة على أحد الجانبين للحصول على تأثير مشابه.

2 ضبط التعريض والتركيز يدويا

لا تعتمد دائما على الوضع التلقائي للهاتف، إذ عليك النقر على الشاشة لتحديد منطقة القياس في المشهد سواء كانت مظلمة أو ساطعة.

هذه الخطوة تمكنك من التحكم في الإضاءة والتفاصيل ومنع الصور المحترقة أو المعتمة ولنتائج أفضل، جرب تفعيل وضع الـ HDR.

3 تعلم اختصارات الكاميرا

اللحظة لا تنتظر، لذلك تعرف على أسرع طريقة لفتح الكاميرا في هاتفك سواء كان آيفون أو أندرويد، إذ تساعدك معرفة هذه الاختصارات على التقاط الصور في الوقت المناسب بدون تأخير.

4 استعمل الوضع البورتريه لعزل الخلفية

وضع البورتريه المدمج في معظم الهواتف الحديثة يحاكي تأثير العدسات الاحترافية بعمق مجال ضحل.

استخدمه لإبراز موضوع الصورة وفصل الخلفية، مع الانتباه إلى أن تكون الخلفية غير مزدحمة لتحصل على أفضل نتيجة.

5 نظافة العدسة سر الصورة الواضحة

الأوساخ وبصمات الأصابع على العدسة قد تفسد أي لقطة مهما كان الهاتف متطورا، لذا احرص على تنظيف العدسة بانتظام باستخدام مناديل مخصصة أو قطعة قماش ناعمة للحفاظ على وضوح الصور وجودتها.