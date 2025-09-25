كيفية تقليل المظهر الشفاف في نظام" iOS 26" من آبل

(د ب أ)

مع إطلاق نظام التشغيل iOS 26 الجديد اعتمدت شركة أبل على مظهر "الزجاج السائل" (Liquid Glass)، الذي يمتاز بـتأثيراته الشفافة.

ومَن لا يروق له هذا المظهر بسبب عدم رؤية الأيقونات والأزرار بشكل واضح، يمكنه تقليل المظهر الشفاف من خلال الإعدادات التالية : ضمن “Accessibility” (إمكانية الوصول)، اختر “Display & Text Size” (الشاشة وحجم النص).

- ثم مرر للأسفل قليلا واختر "Reduce Transparency" (تقليل الشفافية).

يُقلل هذا الإعداد من التأثيرات الشفافة، مما يُزيد من التباين بين الأزرار والخلفية، الأمر الذي يُسهّل التعرّف عليها في كثير من الحالات.

وهناك خيار آخر مفيد، يقع أسفل مفتاح "Reduce Transparency" مباشرة ويُسمى "Increase Contrast" (زيادة التباين)، والذي يُنشئ إطارا رفيعا وواضحا حول كل زر، مما يُسهّل تمييزه.