جوجل تطلق تحرير الصور بالأوامر الصوتية في Google Photos

أعلنت شركة جوجل عن طرح ميزة تحرير الصور بنظام المحادثة (Conversational Editing) لمستخدمي تطبيق Google Photos على هواتف أندرويد، بعد أن كانت متاحة في البداية حصريا لهواتف Pixel 10.

وتمكن الميزة المستخدمين من تعديل الصور عبر كتابة أوامر نصية طبيعية، كما لو كانوا يتحدثون مع المساعد الذكي Gemini. وبدلا من استخدام أدوات التحرير التقليدية، يمكن للمستخدم كتابة تعليمات مثل: "أزل الوهج من الصورة وأضف بعض الغيوم في السماء"، ليقوم Gemini بتنفيذ التعديلات واقتراح نسخ متعددة، مع إمكانية حفظ النتيجة النهائية داخل مكتبة الصور.

تشمل أمثلة الاستخدام إصلاح العيوب مثل إزالة الانعكاسات أو تحسين الإضاءة، وإضافة عناصر جديدة داخل الصورة، واستعادة الصور القديمة عبر ترميمها وتحويلها إلى نسخ محسّنة أو ملونة.

وتأتي هذه الميزة مشابهة لأداة Nano Banana التي أطلقتها جوجل عبر تطبيق Gemini ولاقت إقبالا واسعا بفضل قدراتها المتطورة في تحرير الصور.

وأكدت جوجل أن الصور المعدلة ستحتوي تلقائيًا على بيانات C2PA، التي توضح مصدر الصورة وما إذا كانت محررة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الطرق التقليدية، لضمان الشفافية ومنع التضليل.

وتتاح الميزة الجديدة لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة فقط، ولم تكشف الشركة بعد عن موعد طرحها عالميا أو توفيرها لأجهزة آبل.

وكانت جوجل قد أضافت في وقت سابق إلى Google Photos قدرات ذكاء اصطناعي أخرى، من بينها تحويل الصور الى مقاطع فيديو باستخدام نموذج Veo 3.