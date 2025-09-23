واتساب يطلق ميزة ترجمة الرسائل على iOS وأندرويد

كتب- محمود الهواري:

أعلن تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق ميزة جديدة لترجمة الرسائل على نظامي iOS وأندرويد مع دعم لعدد من اللغات.

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل مباشرة داخل المحادثات الفردية والجماعية وتحديثات القنوات، حيث يتم ذلك عبر الضغط المطوّل على الرسالة واختيار خيار "ترجمة"، ثم تحديد اللغة المطلوبة أو تحميلها لاستخدامها لاحقا في الترجمات المستقبلية، وفقا لما ذكره "واتساب" في منشور على مدونته الرسمية.

وأشار التطبيق إلى أن مستخدمي أجهزة أندرويد سيتمكنون أيضا من تفعيل الترجمة التلقائية لجميع الرسائل داخل محادثة معينة، بحيث يتم ترجمة الرسائل الواردة تلقائيا لاحقا.

وأكد "واتساب" أن ميزة ترجمة الرسائل صُممت مع مراعاة الخصوصية، إذ تتم جميع عمليات الترجمة على جهاز المستخدم نفسه دون أن يتمكن التطبيق من الاطلاع عليها.

وأوضح التطبيق أن الميزة بدأت في الطرح التدريجي بعدد محدود من اللغات في البداية، على أن يتم إضافة المزيد من اللغات لاحقًا.