ما هي الطرق الجديدة لتحقيق الربح عبرYouTube؟

كتب- محمود الهواري:

كشف YouTube خلال حدث Made on YouTube السنوي عن مجموعة من التحديثات والأدوات الجديدة الموجهة للمبدعين، والتي شملت تحسينات على البث المباشر، أدوات الذكاء الاصطناعي، طرق جديدة لتحقيق الدخل، وتسهيلات للفيديوهات القصيرة.

استوديو محدث وأدوات ذكية

وبحسب موقع "تك كرانش" قدم YouTube تحديثات مهمة في Studio، حيث أصبح بإمكان المبدعين الوصول إلى علامة تبويب للإلهام تساعدهم في اكتشاف أفكار جديدة، واستخدام ميزة اختبار A/B للعناوين لتحسين أداء الفيديوهات.

وشملت التحديثات تقديم الدبلجة التلقائية والمزامنة مع الشفاه، بالإضافة إلى ميزة كشف "التشابه" التي تمكّن المستخدمين من رصد الفيديوهات غير المصرح بها باستخدام وجوههم والإبلاغ عنها لإزالتها.

تتيح أداة Ask Studio المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمبدعين توجيه أسئلتهم والحصول على إجابات حول حساباتهم، بينما أصبح بالإمكان التعاون مع ما يصل إلى خمسة مبدعين آخرين في فيديو واحد، وهو ما يتيح فرصًا أوسع للإبداع المشترك.

تحديثات YouTube Live

أدخل YouTube عدة ميزات جديدة على منصة البث المباشر Live، من بينها السماح للمبدعين بإضافة ألعاب صغيرة لتسلية المشاهدين، والبث في الوقت نفسه بصيغتي الفيديو الأفقية والرأسية.

وتقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتحديد أفضل اللحظات في البث المباشر تلقائيًا وتحويلها إلى مقاطع قصيرة قابلة للمشاركة، إذ أضيف تنسيق إعلاني جديد يسمى "جنبًا إلى جنب" يعرض الإعلانات بجانب المحتوى الرئيسي دون مقاطعة البث.

أدوات جديدة للفيديوهات القصيرة

وقدم YouTube أدوات مبتكرة لمستخدمي Shorts من خلال إصدار مخصص من نموذج الذكاء الاصطناعي Veo 3 Fast لتحويل النصوص إلى فيديو. يمكن للمبدعين تطبيق الحركة على العناصر وإضافة أنماط مختلفة للفيديوهات، وكذلك إدراج عناصر إضافية من خلال نص بسيط.

وأصبح بإمكانهم تحويل الحوار في الفيديوهات المؤهلة إلى موسيقى تصويرية جذابة باستخدام نموذج Lyria 2 من Google.

تحديثات YouTube Music

حصلت خدمة YouTube Music على مجموعة من الميزات التي تهدف لتعزيز التفاعل بين المبدعين ومعجبيهم. أصبح بإمكان الفنانين استخدام مؤقت العد التنازلي للإصدارات الجديدة، وتقديم فيديوهات شكرا للمعجبين، بالإضافة إلى برنامج تجريبي في الولايات المتحدة يسمح للجمهور بالوصول إلى منتجات حصرية من الفنانين.

الذكاء الاصطناعي للبودكاست

سيتمكن منشئو البودكاست المرئي في الولايات المتحدة من الاستفادة من اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء المقاطع، مع وعد بطرح ميزة جديدة العام المقبل لتحويل البودكاست الصوتي إلى بودكاست فيديو.

ميزات تحقيق الدخل الجديدة

وقدم YouTube طرقا مبتكرة لتحقيق الربح من خلال عروض العلامات التجارية وبرنامج "تسوق يوتيوب"، الذي يتيح للمبدعين عرض المنتجات ووضع علامات عليها في محتواهم.

ويمكن استبدال رعاية العلامات التجارية في الفيديوهات الطويلة، والاستفادة من الطوابع الزمنية التلقائية وميزة الوسم التلقائي للعناصر المؤهلة.

ويساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد اللحظة المثالية لذكر المنتج وعرض علامته في الفيديو، مع إمكانية إضافة رابط مباشر لموقع العلامة التجارية في الفيديوهات القصيرة الخاصة بالعروض.

