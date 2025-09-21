هل تخسر الولايات المتحدة سباق الفضاء أمام الصين؟



وكالات

أكد خبراء، أن الولايات المتحدة تخسر سباق الفضاء بسبب التأخير في مشاريع سبيس إكس القمرية، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضحت الصحيفة، أن مشروع هبوط سبيس إكس على القمر متأخر كثيرا عن موعده، مما يثير شكوكا متزايدة حول قدرة الولايات المتحدة على التفوق على الصين، التي لديها خطة خاصة بها تحدد موعد هبوطها على القمر عام 2030.

ووفقا لمسؤولين تنفيذيين سابقين في "ناسا" تحدثوا للصحيفة، فإن "صاروخ ستارشيب المستهدف من سبيس إكس لن يكون جاهزا للمهمة إلا بعد عدة سنوات. في غضون ذلك، لم تحمل ستارشيب رواد فضاء أو شحنات تجارية بعد، وقد انفجرت خلال ثلاثة من أصل أربعة اختبارات أجريت مؤخرا".

ويقول الخبراء إن "الوضع يتفاقم بسبب خطة ماسك الطموحة لإيصال رواد الفضاء إلى سطح القمر، والتي تعتمد على نظام تزويد بالوقود في الفضاء لم يجر من قبل، والذي يصفه مهندسو ناسا السابقون بأنه محفوف بالمخاطر ومتأخر عن الجدول الزمني، لدرجة أنه قد يستغرق سنوات قبل أن يصبح جاهزا لمهمة قمرية".

كما يقر موظفو "ناسا" السابقون بأن جزءا من المشكلة يكمن في خطة الهبوط القمري المعقدة والمحفوفة بالمخاطر التي اختاروها، وفقا لروسيا اليوم.