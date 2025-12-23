سامسونج تتحدى آبل بهاتف قابل للطي مجهز بشاشة عريضة.. ما مواصفاته؟



وكالات

قالت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، إن سامسونج تعمل على تطوير هاتف مجهّز بشاشة عريضة قابلة للطي، لتنافس فيه الهاتف القابل للطي المنتظر من آبل.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن آبل تعمل على تطوير أول هواتفها القابلة للطي، إذ سيتمتع هذا الهاتف بشاشة داخلية واسعة وأبعاد غير معتادة بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة، وفي نفس الوقت تعمل سامسونغ أيضا لتطوير هاتف مماثل، لتنافس من خلاله هاتف آبل المنتظر.

وأشار تقرير جديد إلى أن هاتف سامسونج القابل للطي الذي سيطرح عام 2026، سيحصل على شاشة داخلية مرنة من نوع OLED، مقاسها 7.6 بوصة، أبعادها "4:3"، فيما سيحصل هاتف آبل القابل للطي على شاشة رئيسية مرنة بمقاس 7.58 بوصة.

كما سيحصل هاتف سامسونج القادم القابل للطي تبعا للتسريبات على شاشة خارجية بمقاس 5.4 بوصة، وسيدعم الشحن اللاسلكي باستطاعة 25 واط.

كانت بعض مواقع الإنترنت قد نشرت صورا لتصميم هاتف قابل للطي، وأشارت إلى أن سامسونغ سرّبت هذه الصور لتستطلع آراء الجمهور حول تصميم جهازها المنتظر، ويظهر في الصور أن أزرار التحكم بالهاتف ثبتت على إطار الحافة العلوية لهيكله، وأن المستخدم سيكون بإمكانه تقسيم الشاشة أثناء الاستخدام لتشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت، وفقا لروسيا اليوم.