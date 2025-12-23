إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : آية محمد

10:51 ص 23/12/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.48 جنيه للشراء، و126.04 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.03 جنيه للشراء، و13.03 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.39 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و67.11 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 154.03 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و154.74 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.

