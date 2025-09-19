كيفية تنزيل وتثبيت iOS 26 على هاتفك بدون مشاكل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة أبل عن إطلاق نظام التشغيل iOS 26 رسميا في خطوة وصفت بأنها أكبر تحديث لنظام آيفون منذ إصدار iOS 7، حيث يحمل تغييرات جذرية في التصميم والمزايا.

يأتي النظام الجديد بواجهة Liquid Glass التي تعتمد لغة تصميم شفافة تعيد صياغة شكل أيقونات التطبيقات والأدوات وعناصر التحكم لتمنح الشاشة الرئيسية عمقًا وحيوية جديدة مع الاحتفاظ بروح iOS المعروفة، وفقا لموقع Gizmochina .

ويقدم iOS 26 مجموعة من المزايا الجديدة من بينها ميزة فحص المكالمات التي تتيح للمتصلين المجهولين تقديم أنفسهم قبل الرد، وميزة Hold Assist التي تضع المكالمات على الانتظار وتنبه المستخدم عند توافر شخص حقيقي، إلى جانب تحسينات في تطبيق الرسائل تشمل خلفيات جديدة للمحادثات واستطلاعات رأي داخل الدردشات الجماعية واختصارًا لإضافة جهات الاتصال.

ويشمل التحديث Apple Intelligence لتشغيل مزايا مثل الترجمة المباشرة داخل FaceTime والرسائل والبحث المرئي والاقتراحات الذكية عبر النظام، فيما سيحصل عشاق الموسيقى على ميزة AutoMix لمزج المقاطع تلقائيًا، بينما أُعيد تصميم تطبيقات الكاميرا والصور لتصبح أكثر بساطة وسرعة في البحث.

وقالت أبل إن نظام iOS 26 يتطلب أجهزة مزودة بمعالج A13 Bionic أو أحدث بما في ذلك سلسلة آيفون 17 المثبت عليها النظام الجديد مسبقا وآيفون إير وسلاسل آيفون 16 و15 و14 و13 و12 وآيفون 11 بجميع نسخه وآيفون SE (2020 و2022)، بينما ستظل الأجهزة الأقدم مثل iPhone XR وXS وXS Max على نظام iOS 18. كما أطلقت الشركة نظام iPadOS 26 لأحدث أجهزة آيباد برو وAir وmini.

وأوصت أبل المستخدمين بتجهيز أجهزتهم للتحديث من خلال تفريغ مساحة تخزين كافية وإنشاء نسخة احتياطية عبر iCloud أو Finder أو iTunes وشحن الهاتف بنسبة لا تقل عن 50 في المئة أو تركه متصلا بالكهرباء واستخدام شبكة Wi-Fi مستقرة لضمان تحديث سلس.

وبمجرد تحضير الجهاز يمكن فتح الإعدادات واختيار عام ثم تحديث البرنامج والضغط على تنزيل وتثبيت عند ظهور iOS 26 والموافقة على الشروط وترك الجهاز يكمل العملية حتى إعادة التشغيل.

وبعد الانتهاء سيظهر تطبيق النصائح الجديد للمرة الأولى فيما قد يلاحظ المستخدم بعض البطء المؤقت أثناء فهرسة البيانات في الخلفية.

