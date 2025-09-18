أول تعليق من آبل على ظهور عيب في كاميرا آيفون 17 الجديد

كتب- محمود الهواري:

علقت شركة آبل أنها تعمل حاليا على طرح تحديث برمجي جديد لمعالجة مشكلة ظهرت في كاميرا هاتفي iPhone Air و iPhone 17 Pro، وذلك بعد تقارير عدة من مراجعين تقنيين رصدوا العطل قبل الإطلاق الرسمي للهواتف في الأسواق.

ورغم أن سلسلة iPhone 17 ستطرح رسميا غدا 19 سبتمبر، كشفت تجارب المراجعين الأوائل عن خلل بصري يظهر عند التقاط الصور في أجواء تحتوي على أضواء LED شديدة السطوع، حيث تظهر مربعات وخطوط بيضاء في الصور الملتقطة.

وبحسب موقع MacRumors، أوضح المراجع التقني هنري كيسي عبر موقع CNN Underscored أنه رصد هذه المشكلة أثناء تصوير حفل موسيقي باستخدام هاتف iPhone Air، مشيرا إلى أن الخلل يتكرر بشكل متقطع عند ظروف إضاءة معينة.

وأكدت آبل أن هذه المشكلة تحدث في حالات نادرة جدا نتيجة انعكاس الضوء الشديد على عدسة الكاميرا، مشيرة إلى أنها تعمل بالفعل على إصدار التحديث البرمجي قريبًا دون تحديد موعد رسمي للإطلاق.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد فقط من وصول هواتف iPhone Air و iPhone 17 Pro إلى المتاجر، وسط توقعات بأن تصدر الشركة التحديث بالتزامن مع بدء شحن الأجهزة للعملاء لتفادي أي مشكلات محتملة.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"