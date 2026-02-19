كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إتاحة Lyria 3، أحدث نماذج توليد الموسيقى من Google DeepMind، ضمن منصة Gemini وبنسخة تجريبية تدعم اللغة العربية، على أن يتوافر لاحقا على أجهزة الهاتف.

ويتيح النموذج للمستخدمين إنشاء مقاطع موسيقية قصيرة عالية الجودة عبر إدخال أوصاف نصية بسيطة، مثل: “مقطع موسيقي عصري مبهج يمزج بين الإيقاع العربي والغربي بمناسبة شهر رمضان”، ليحولها النظام خلال ثوان إلى مقطع صوتي مدته 30 ثانية، متاح لجميع مستخدمي المنصة.

طرق تفعيل Lyria 3

من النص إلى الموسيقى من خلال إنشاء مقاطع فريدة عبر تحديد النوع الموسيقي أو الحالة المزاجية، مع إمكانية تضمين كلمات أو آلات تتناسب مع الأجواء.

من الصورة أو الفيديو إلى الموسيقى من خلال تحميل صورة أو فيديو ليؤلف النظام مقطعًا موسيقيًا بكلمات تنسجم مع المشهد البصري.

كما يولد التطبيق غلافا فنيا مخصصا لكل مقطع باستخدام نموذج توليد الصور Nano Banana، مع إتاحة مشاركة المحتوى بسهولة عبر التحميل أو رابط المشاركة.

وتهدف هذه التجربة إلى تمكين التعبير الإبداعي السريع، لا إلى إنتاج أعمال موسيقية مكتملة.

وتحمل جميع المقاطع المُنشأة علامة مائية غير مرئية بتقنية SynthID، التي تمكن من التحقق من المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصوت، عبر أدوات مدمجة في المنصة.

وأكدت Google أن تصميم توليد الموسيقى في Lyria 3 يركز على الإبداع الأصلي دون تقليد فنانين بعينهم وفي حال تضمن الطلب اسم فنان، يتعامل معه كمصدر إلهام عام لإنتاج أجواء أو أسلوب قريب.

بطاقات معايدة رمضانية

وبالتوازي، يمكن للمستخدمين تصميم بطاقات معايدة رمضانية عبر قوالب جاهزة باستخدام نموذج Nano Banana لتوليد وتعديل الصور، من خلال موقع إلكتروني متاح باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية تحميل البطاقات ومشاركتها مع الأصدقاء.