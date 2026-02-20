موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري والقناة الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
يلاقي نادي الزمالك نظيره حرس الحدود، اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.
ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما يدخل حرس الحدود المباراة وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 1"