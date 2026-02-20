تحدث الإعلامي الرياضي الأردني لطفي الزعبي، عن انتماءاته الكروية، ورؤيته للإعلام الرياضي في مصر والعالم العربي، إضافة إلى تقييمه لأبرز الملفات الساخنة في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وأكد "الزعبي" في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أنه لا يحب تصنيف نفسه أهلاويًا أو زملكاويًا بشكل صارم، موضحًا أنه يحب الفريقين ويتابعهما باستمرار، ويشجع الكرة الجميلة والانتصار بغض النظر عن اسم النادي، لأن "الأهم في النهاية هو المتعة داخل الملعب".

وعن أزمة اللاعب إمام عاشور الأخيرة، اعتبر الإعلامي الرياضي، أن اعتذار اللاعب للمدرب خطوة شجاعة وتحسب له، مشيرًا إلى أن كل لاعب في بدايات النجومية يمر بمرحلة اندفاع وغرور، لكن الخبرة والتجربة كفيلتان بتهذيب الشخصية، مضيفًا أن النجومية لا تعني رفع الصوت دائمًا، بل أحيانًا يكون الهدوء والالتزام هو الطريق الحقيقي لاستعادة الحقوق.

وفي مقارنة تاريخية، استعاد "الزعبي" موقف عصام الحضري مع الأهلي في زمن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، معتبرًا أن الحضري كان يمتلك حقًا في موقفه، لكنه أخطأ في الأسلوب.

وأكد أن اللاعب المحترف يجب أن يحارب من أجل حقه بالأخلاق والانضباط، لا بالصوت العالي أو الصدام.

وعلق لطفي الزعبي، على الجدل الدائم بين حراس الأهلي، قائلًا إن المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير أمر طبيعي وصحي، مشددًا على أن الخطأ وارد لأي إنسان، ولا يوجد لاعب معصوم، مضيفًا أنه لو كان مدربًا للأهلي سيمنح الاثنين فرصًا متساوية، لأن وجود بديل قوي يرفع مستوى الأساسي ويخلق تحديًا إيجابيًا داخل الفريق.

وأشاد "الزعبي" بالإعلام الرياضي في مصر، معتبره "مدرسة حقيقية" تعلم منها الكثير، لكنه في الوقت نفسه انتقد عدم اهتمام بعض الإعلاميين بالتحضير الجيد للحلقات، موضحًا أنه شخصيًا يقضي ساعات طويلة في الإعداد قبل أي حلقة، لأن احترام الضيف والجمهور يبدأ من المعلومة الصحيحة والسؤال المدروس.

وقال الإعلامي لطفي الزعبي: "أنا لا يهمني أن أظهر كل يوم، يهمني كيف أظهر، والقيمة أهم من الكم"، مؤكدًا أن الإعلامي الحقيقي هو من يبحث عن الجودة لا عن الظهور المتكرر.

وتحدث "الزعبي" عن أبرز حلقاته التي حققت صدى واسعًا، مشيرًا إلى أن كل اللقاءات التي أجراها قوية ومهمة لأنه ينتقي الضيوف الذين يقوم بالتصوير معهم، لافتًا إلى أنه أجرى العديد من اللقاءات مع شخصيات هامة مثل: أحمد الطيب، وميدو، وخالد الغندور، وسيد عبد الحفيظ، مؤكدًا أن نجاح أي حلقة يعتمد على قوة الضيف، لا على افتعال “الأكشن”.

وأوضح لطفي الزعبي، أن بعض اللاعبين يخطئون عندما ينتقلون مبكرًا للأندية الكبرى دون ضمان المشاركة، مشيرًا إلى أن اللعب في فريق متوسط يمنح دقائق لعب وخبرة أكبر، وهو ما ينعكس على تطور المستوى والوصول للمنتخب.

وتحدث الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي، عن المدرب حسام حسن، واصفًا إياه بالمدرب الكبير صاحب التاريخ، لكنه انتقد عصبيته وتصريحاته غير المحسوبة، مؤكدًا أن المدرب عندما يمثل منتخب مصر يجب أن يزن كلماته جيدًا، لأن أي تصريح قد يُفهم سياسيًا أو يُفسر كإساءة لدولة أخرى.

وشدد "الزعبي" على أن الإعلامي أو المدرب في العالم العربي لم يعد يمثل نفسه فقط، بل يمثل بلده أيضًا، وأن الوعي وضبط النفس أصبحا ضرورة في زمن السوشيال ميديا والانفتاح الإعلامي.

واختتم الإعلامي الأردني لطفي الزعبي، حديثه بالتأكيد على أنه يعمل منذ سنوات على تدريب اللاعبين على كيفية التعامل مع الإعلام، بداية من طريقة الحديث والظهور وحتى إدارة المواقف الصعبة، معتبرًا أن الاحتراف الحقيقي لا يكتمل إلا بالانضباط داخل وخارج الملعب.

