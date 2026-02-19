إعلان

ينافس الأندرويد الحديث.. Nothing تستعد لإطلاق هاتفها الجديد

كتب : مصراوي

04:58 ص 19/02/2026

Nothing

وكالات

بدأت Nothing بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على تصميم مميز ومواصفات ممتازة، لينافس أفضل هواتف أندرويد الحديثة.

حصل الهاتف على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 435 بيكسل/الإنش تقريبا، معدل سطوعها يصل على 1300 nits، وحميت بزجاج Panda الشديد المتانة.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Nothing OS 4.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة "50+50+8" ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة telephoto، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5080 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 50 واط، وفقا لروسيا اليوم.

