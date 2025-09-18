أول أزمات آيفون 17.. عيب خطير في الكاميرا

أول تعليق من آبل على ظهور عيب في كاميرا آيفون 17 الجديد

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة آبل أنها ستطرح تحديثا برمجيا قريبا لمعالجة مشكلة في كاميرا هاتفي iPhone Air و iPhone 17 Pro، بعد تقارير عدة ظهرت في المراجعات المبكرة للأجهزة قبل طرحها رسميا في الأسواق.

ورغم أن سلسلة هواتف iPhone 17 ستطرح رسميا غدا 19 سبتمبر، إلا أن تجارب المراجعين الأوائل كشفت عن خلل بصري يحدث عند التقاط الصور في أجواء تحتوي على أضواء LED شديدة السطوع.

وأوضح موقع MacRumors أن المراجع هنري كيسي، عبر موقع CNN Underscored، رصد ظهور مربعات وخطوط بيضاء في بعض الصور الملتقطة بهاتف iPhone Air أثناء حفل موسيقي.

وأكدت آبل أن هذه المشكلة تحدث في حالات نادرة جدا عند انعكاس الضوء الشديد على العدسة، مشيرة إلى أنها تعمل بالفعل على تحديث برمجي لحل العطل دون تحديد موعد رسمي للإصدار.

وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من وصول هواتف iPhone Air و iPhone 17 Pro إلى المتاجر، وسط توقعات بأن تصدر الشركة التحديث فور توفر الأجهزة للعملاء لتجنب أي مشكلات محتملة.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"