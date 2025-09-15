لو عاوز توفر فلوسك.. نصائح ذهبية لشراء هاتف ذكي "مجدد"

(د ب أ)

أوردت مجلة التكنولوجيا "c't" أن أسواق الهواتف الذكية تضم حاليا موديلات مجددة “Refurbished Smartphones”، والتي تساعد على توفير الكثير من المال من ناحية، وتساهم في حماية البيئة من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه يتم تصنيف الهاتف المجدد على أنه "جيد" أو "جيد جدا"، أو "كأنه جديد"، مشيرة إلى أنه ينبغي شراء الهاتف الذكي المجدد من متجر موثوق يتمتع بسمعة طبية.

نقاط مهمة

وبخلاف الحالة الجيدة للهاتف الذكي ينبغي أيضا الانتباه إلى النقاط المهمة التالية:

- ينبغي أن تتوفر للهاتف المجدد تحديثات أمان وتحديثات للبرمجيات لأطول فترة ممكنة.

- ينبغي أن تكون خيارات الضمان واضحة فعند اختيار ضمان ممدد على سبيل المثال يجب توضيح ما الذي يغطيه الضمان بالضبط؟ وكم من الوقت سيستغرقه استبدال البطارية في حالة وجود عيب؟ مع العلم بأن الهواتف الذكية المجددة تأتي من التاجر دائما مع ضمان قانوني لمدة 12 شهرا.

- ينبغي أن يتوفر ضمان لاسترداد الأموال أو ضمان رضا يتجاوز حق الاسترداد القانوني لمدة 14 يوما، مع العلم بأن هناك شركات تجديد تُقدم سياسة إرجاع لمدة 30 يوما، مما يتيح للمستخدم فحص هاتفه الذكي بدقة.

