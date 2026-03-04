قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن النظام الإيراني انخرط بشكل متعمد ونشط في قتل الأمريكيين، وأسس منظمات إرهابية هاجمت الولايات المتحدة.

وأضافت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية قضت على البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن وكلاء إيران لم يطلقوا رصاصة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن عملية "الغضب الملحمي" على إيران تحقق نجاحاً منقطع النظير، وأن القوات الأمريكية قصفت 2000 هدف داخل إيران ودمرت مئات الطائرات المسيّرة.

البيت الأبيض: النظام الإيراني رفض مسار التفاوض

وأوضحت ليفيت، أن النظام الإيراني رفض مسار التفاوض واختار العنف والدمار، وكان يسعى لتحقيق طموحاته النووية، كما رفض كل المقترحات الأمريكية السخية وعروض السلام، واختار تطوير أسلحة نووية بدلا من السير في مسار السلام.

البيت الأبيض يكشف أهداف الحرب على إيران

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن أهداف عملية "الغضب الملحمي" تشمل تدمير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والقضاء على سلاح البحرية، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإنهاء أذرعها ووكلائها ومنعهم من تهديد الولايات المتحدة.

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديا إيرانيا بارزا

وأكدت متحدثة البيت الأبيض أن القوات الأمريكية تمكنت من قتل 49 قياديا إيرانيا رفيع المستوى، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، مشيراً إلى أن عملية مطرقة منتصف الليل دمرت مواقع نووية إيرانية، وأن إيران سعت لاحقاً إلى تطويرها.

البيت الأبيض: النظام الإيراني قتل عددا كبيرا من الأمريكيين في العراق ولبنان

وأضافت متحدثة البيت الأبيض، أن النظام الإيراني قتل خلال الأعوام الماضية عدداً كبيراً من الأمريكيين في العراق ولبنان، وأن الرئيس دونالد ترامب قرر محاسبة الإيرانيين على أفعالهم، وكان لديه شعور قوي بأن إيران ستهاجم المنطقة قبل بدء الحرب.

البيت الأبيض: عملية "الغضب الملحمي" أنهت تهديدات إيران للشعب الأمريكي

وأشارت متحدثة البيت الأبيض، إلى أن عملية "الغضب الملحمي" أنهت تهديدات إيران للشعب الأمريكي، وأن أكثر من 17500 أمريكي عادوا من الشرق الأوسط إلى الوطن منذ بدء العملية، داعيا أي مواطن أمريكي يرغب في العودة إلى التسجيل عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وتابعت متحدثة البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة على تواصل مع حلفائها في المنطقة لتوضيح أن إعادة الأمريكيين إلى الوطن أولوية، وأنها تتوقع من حلفائها المساعدة في ذلك، إضافة إلى التعاون لإسقاط النظام الإيراني.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض، أن الاتصال مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان مهما بشأن التسلسل الزمني للهجوم على إيران، وأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الأمريكيين يدعمون العملية.

البيت الأبيض: نراقب عن كثب من سيخلف خامنئي

وأكدت متحدثة البيت الأبيض، أن الاستخبارات الأمريكية تراقب عن كثب من سيخلف علي خامنئي، مشيراً إلى أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يتمتع الإيرانيون بالحرية.

البحرية الأمريكية تبدأ بمرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض، أن البحرية الأمريكية ستبدأ في مرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وأن واشنطن لن تسمح لإيران بالتحكم بالمضيق.