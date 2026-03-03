ارتفعت عمليات إلغاء تثبيت تطبيق ChatGPT على الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة بنسبة قياسية بلغت 295% على أساس يومي، بحسب موقع TechCrunch، وذلك بعد إعلان صفقة OpenAI مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وجاءت هذه البيانات من مزود معلومات السوق Sensor Tower، موضحة أن معدل إلغاء التثبيت اليومي المعتاد لتطبيق ChatGPT يبلغ حوالي 9% خلال الثلاثين يوما الماضية، ما يبرز حجم التغير المفاجئ خلال هذا الحدث.

في المقابل، ارتفعت عمليات تنزيل تطبيق Claude التابع لشركة Anthropic في الولايات المتحدة بنسبة 37% يوم الجمعة 27 فبراير، و51% يوم السبت 28 فبراير، بعد أن أعلنت الشركة رفضها التعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية، بسبب مخاوف استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة والأسلحة ذاتية التشغيل، وهو ما يعتبر الذكاء الاصطناعي غير جاهز للقيام به بأمان، بحسب تصريحات الشركة.

وأظهرت البيانات أن مجموعة من المستخدمين فضلت موقف شركة Anthropic في هذا الصدد، حيث انعكس ذلك على نمو تنزيلات تطبيق ChatGPT الذي انخفض بنسبة 13% يوم السبت، واستمر التراجع يوم الأحد بنسبة 5% مقارنة باليوم السابق، بعد أن كان التطبيق قد سجل نموًا بنسبة 14% يوم الجمعة قبل الإعلان عن الصفقة.

وشهد تصنيف تطبيق Claude في متجر التطبيقات الأمريكي قفزة كبيرة، حيث احتل المرتبة الأولى يوم السبت واستمر في صدارة التطبيقات حتى الاثنين 2 مارس، متقدما أكثر من 20 مرتبة مقارنة بالوضع قبل أسبوع 22 فبراير 2026.

وتفاعل المستخدمون مع صفقة OpenAI عبر تقييمات التطبيق، حيث ارتفعت تقييمات النجمة الواحدة لتطبيق ChatGPT بنسبة 775% يوم السبت، تلتها زيادة بنسبة 100% يوم الأحد، بينما انخفضت تقييمات الخمس نجوم بنسبة 50% خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات Sensor Tower، والتي أكدتها مزودات بيانات أخرى مثل Appfigures وSimilarweb.

وأشار تقرير Appfigures إلى أن إجمالي تنزيلات تطبيق Claude في الولايات المتحدة يوم السبت تجاوز تنزيلات ChatGPT لأول مرة، مع زيادة بنسبة 88% مقارنة باليوم ذاته، بينما أصبح التطبيق المجاني رقم 1 لأجهزة iPhone في ست دول خارج الولايات المتحدة، منها بلجيكا وكندا وألمانيا ولوكسمبورغ والنرويج وسويسرا.

من جهتها، قالت شركة Similarweb إن تنزيلات Claude في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كانت حوالي 20 ضعفا مقارنة بشهر يناير، لكنها لفتت الانتباه إلى أن هذا الارتفاع قد يكون مرتبطا بعوامل تتجاوز القضايا السياسية.