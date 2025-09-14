مواصفات وأسعار سامسونج Galaxy A07 في مصر

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة سامسونج أغسطس الماضي عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A07 الموجه للفئة الاقتصادية، والذي يجمع بين تصميم عصري ومواصفات قوية بسعر تنافسي.

الشاشة والأداء

الهاتف مزود بشاشة PLS LCD قياس 6.7 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتز، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G99 ثماني النواة مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2، ويعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 ودعم تحديثات لمدة 6 سنوات.

الكاميرات والتصوير

يأتي Galaxy A07 بكاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل و2 ميجابكسل تدعمان التركيز التلقائي وتصوير الفيديو بدقة FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي والفيديو بنفس الدقة.

التصميم والألوان

الهاتف متاح بثلاثة ألوان هي الرمادي والأزرق والأخضر، ويأتي بأبعاد 164.4×77.4×7.6 ملم ووزن 184 جرامًا، مع إطار وظهر من البلاستيك، كما يدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54.

الذاكرة والتخزين

الهاتف يتوفر بعدة نسخ من الذاكرة والتخزين الداخلي: 64/4 جيجابايت أو 128/4 جيجابايت أو 128/6 جيجابايت أو 256/8 جيجابايت، مع إمكانية زيادة السعة عبر بطاقة MicroSD.

البطارية والشحن

يضم Galaxy A07 بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط عبر منفذ USB-C مع دعم OTG.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال Nano SIM مع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، إضافة إلى Wi-Fi Dual-band وبلوتوث 5.3 ونظام تحديد المواقع العالمي GPS. كما يحتوي على مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة وخاصية التعرف على الوجه Face Unlock.

السعر العالمي والمحلي

يتوفر الهاتف بسعر عالمي يبدأ من 125 دولارا لنسخة 128/4 جيجابايت، ويصل سعره في السوق المصري إلى نحو 6038 جنيها.