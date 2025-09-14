علماء يحولون الحيوانات المنوية إلى روبوتات لعلاج العقم "تفاصيل"

وكالات

في إنجاز علمي غير مسبوق، نجح فريق من الباحثين في مركز" TechMed " بجامعة توينتي الهولندية في تحويل خلايا منوية حقيقية إلى روبوتات دقيقة يمكن التحكم بها مغناطيسيا وتتبعها باستخدام الأشعة السينية.

ويمثل هذا التطور نقلة نوعية في مجالات الطب التناسلي، وتشخيص العقم، وتوصيل الأدوية إلى أماكن يصعب الوصول إليها داخل جسم الإنسان.

ويقول العلماء إن الخلايا المنوية، بفضل سرعتها ومرونتها الطبيعية، تعد مرشحا مثاليا لاستخدامها في الروبوتات الطبية الدقيقة، خاصة مع صعوبة تتبعها عبر وسائل التصوير التقليدية لصغر حجمها وشفافيتها الإشعاعية.

وأوضح الباحث إسلام خليل، المؤلف الرئيسي للدراسة في جامعة تكساس: "حتى الآن كان تصوير الحيوانات المنوية داخل الجسم شبه مستحيل".

وبالتعاون مع المركز الطبي لجامعة رادبود وجامعة واترلو الكندية، قام فريق البحث بتغليف الخلايا المنوية بجسيمات نانوية مغناطيسية جعلتها مرئية بالأشعة السينية ومستجيبة للمجالات المغناطيسية الخارجية، ما أتاح لأول مرة تتبع الروبوتات الدقيقة القائمة على الحيوانات المنوية وتوجيهها داخل نموذج تشريحي بالحجم الطبيعي.

ويتيح هذا الابتكار استخدام الخلايا المنوية المحملة بالأدوية لتوصيلها مباشرة إلى مناطق يصعب الوصول إليها مثل الرحم وقناتي فالوب، وهو ما يفتح الباب أمام علاجات موجهة لحالات مثل سرطان الرحم وبطانة الرحم المهاجرة والأورام الليفية، التي تفتقر حتى الآن إلى وسائل دقيقة لتوصيل الأدوية.

يقول إسلام خليل: "نحن نحول أنظمة توصيل الخلايا الطبيعية إلى روبوتات دقيقة قابلة للبرمجة".

ولا يقتصر الإنجاز على توصيل الأدوية فحسب، بل يوفر أيضا أداة بحثية جديدة لفهم ما يحدث أثناء الإخصاب داخل الجسم، ما قد يسهم في تفسير العقم غير المبرر وتحسين تقنيات التلقيح الصناعي.

وأظهرت الاختبارات أن هذه الجسيمات النانوية متوافقة حيويا ولم تسبب سمية تذكر لخلايا الرحم البشرية حتى بعد 72 ساعة من التعرض، ما يجعل التقنية واعدة للاستخدامات الطبية المستقبلية.

