صفقة تاريخية بين OpenAI وأوراكل بقيمة 300 مليار دولار

كتب- محمود الهواري:

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة OpenAI وقعت اتفاقية ضخمة مع شركة أوراكل لشراء قدرات حوسبة سحابية بقيمة 300 مليار دولار تقريبا على مدى خمس سنوات، في واحدة من أضخم الصفقات بتاريخ قطاع الحوسبة السحابية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد إعلان الشركتين في يوليو الماضي عن شراكة إستراتيجية لبناء مراكز بيانات بقدرة تشغيلية تصل إلى 4.5 جيجاواط ضمن مشروع «ستارجيت Stargate» بالتعاون مع سوفت بنك والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، دون أن تكشف OpenAI حينها عن حجم استثماراتها الفعلية في تلك المراكز.

وتتوقع OpenAI تحقيق إيرادات قدرها 12.7 مليار دولار خلال العام الجاري، وسط ترجيحات بأنها بصدد إبرام صفقة أخرى قيمتها 10 مليارات دولار مع شركة Broadcom لتصميم شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة أوراكل، سافرا كاتز، خلال إعلان نتائج الربع الأول، أن ثلاث شركات – لم يُكشف عن أسمائها – وقّعت أربعة عقود تفوق قيمتها عدة مليارات من الدولارات، ما ساهم في زيادة إيرادات البنية التحتية السحابية للشركة بنسبة 77% خلال العام الحالي.

كما أعلنت أوراكل عن نتائج مالية فاقت توقعات المحللين، ما دفع أسهمها إلى الارتفاع وصعود مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها لاري إليسون إلى صدارة قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

وتُعد الاتفاقية بين OpenAI وأوراكل من أكبر العقود في تاريخ صناعة الحوسبة السحابية، ليس فقط لقيمتها المالية، بل أيضًا لضخامة البنية التحتية المطلوبة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل الإقبال المتزايد على قدرات المعالجة الفائقة التي تحتاجها شركات تطوير الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن تعزز الصفقة مكانة أوراكل كلاعب رئيسي في سوق الخدمات السحابية الذي يشهد منافسة قوية مع شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل، بينما ستتيح لـ OpenAI تسريع تطوير منتجاتها وخدماتها، مثل ChatGPT وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.