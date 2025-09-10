إعلان

25 صورة تاريخية تكشف الحياة اليومية قبل 100 عام

07:10 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
  • عرض 25 صورة
    #1 لندن بانكس وجدة مهتمة في تشيلسي، 1982
  • عرض 25 صورة
    الحياة اليومية قبل 100 عام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

لطالما كانت الصور الفوتوغرافية أكثر من مجرد لقطات بصرية؛ فهي نوافذ إلى روح زمن آخر.

تعرض هذه المجموعة المكونة من 25 صورة تاريخية، كيف كانت الحياة اليومية قبل 50 إلى 100 عام، ملتقطة إيقاعات البشر العاديين ومعاناتهم وأفراحهم حول العالم.

الحياة اليومية كما هي

تظهر الصور لحظات من الأسواق الصاخبة والتجمعات العائلية الهادئة، وحتى الأطفال يلعبون في الشوارع المرصوفة بالحصى.

ورغم تغير الأزياء والأدوات والبيئة، إلا أن المشاعر الإنسانية - الضحك والعزيمة والصمود - تظل واضحة، لتربطنا بمن سبقونا عبر تجارب خالدة.

تسلط بعض الصور الضوء على مقاومة المجتمعات للتحديات، سواء بعد الحروب، أو مع ظهور التكنولوجيا الحديثة، أو في الحفاظ على التقاليد في وجه الحداثة، إذ تظهر هذه اللقطات قدرة البشر على التكيف والاستمرار رغم التحولات الكبيرة في حياتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحياة اليومية قبل 100 عام الصور الفوتوغرافية الأزياء والأدوات والبيئة مقاومة المجتمعات للتحديات الحفاظ على التقاليد في وجه الحداثة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح