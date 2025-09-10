25 صورة تاريخية تكشف الحياة اليومية قبل 100 عام

وكالات

لطالما كانت الصور الفوتوغرافية أكثر من مجرد لقطات بصرية؛ فهي نوافذ إلى روح زمن آخر.

تعرض هذه المجموعة المكونة من 25 صورة تاريخية، كيف كانت الحياة اليومية قبل 50 إلى 100 عام، ملتقطة إيقاعات البشر العاديين ومعاناتهم وأفراحهم حول العالم.

الحياة اليومية كما هي

تظهر الصور لحظات من الأسواق الصاخبة والتجمعات العائلية الهادئة، وحتى الأطفال يلعبون في الشوارع المرصوفة بالحصى.

ورغم تغير الأزياء والأدوات والبيئة، إلا أن المشاعر الإنسانية - الضحك والعزيمة والصمود - تظل واضحة، لتربطنا بمن سبقونا عبر تجارب خالدة.

تسلط بعض الصور الضوء على مقاومة المجتمعات للتحديات، سواء بعد الحروب، أو مع ظهور التكنولوجيا الحديثة، أو في الحفاظ على التقاليد في وجه الحداثة، إذ تظهر هذه اللقطات قدرة البشر على التكيف والاستمرار رغم التحولات الكبيرة في حياتهم.