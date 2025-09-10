إعلان

25 صورة ساحرة للطيور تكشف روعة عالم الطبيعة المجنحة

03:20 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (9)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (6)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (5)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (7)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (3)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (25)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (24)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (23)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (22)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (4)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (20)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (8)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (19)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (18)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (2)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (15)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (14)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (13)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (12)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (16)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (11)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (1)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (21)
  • عرض 25 صورة
    روعة عالم الطبيعة (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

لطالما كانت الطيور مصدر إلهام للبشرية عبر العصور، ترمز للحرية والرقة والتوازن في الطبيعة. من انسياب طائر البلشون فوق المياه الهادئة إلى ألوان الطنان الزاهية، تجسد هذه الكائنات جمالا خالدا لا يُنسى.

يقدم " 121clicks" مجموعة من 40 صورة فرصة للتأمل في أدق التفاصيل، الريش النابض بالحياة، واللحظات النادرة في عالم الطيور.

كل صورة في هذه المجموعة ليست مجرد تسجيل بصري، بل قصة شغف ودقة، إذ يقضي مصورو الطبيعة ساعات طويلة، وأحيانا أياما، في انتظار اللحظة المثالية لالتقاط طائر يفرد جناحيه مع شروق الشمس أو سرب يشكل لوحة فنية في السماء.

تحديات تصوير الطيور وسحر اللقطات النادرة

تحركات الطيور العفوية تجعل كل لقطة تحديًا حقيقيًا. من الطيران والتحليق إلى التوقف على الأغصان، ينجح المصورون في إبراز التنوع البيئي وسلوكيات الطيور الفريدة من المنحدرات الساحلية إلى الغابات الكثيفة.

الكشف عن الاستثنائي في التفاصيل العادية

سواء كانت نظرة جارح حادة أو لحظة مرحة لطائر بحري أو استراحة لطائر مغرد على غصن هش، تكشف هذه الصور عن الجمال الاستثنائي الكامن في التفاصيل اليومية وتدعونا لإعادة التواصل مع الطبيعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روعة عالم الطبيعة الطيور مصدر إلهام للبشرية المياه الهادئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح