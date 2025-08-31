كنز طبي في فطر نادر.. اكتشاف مركبات قادرة على قتل الخلايا السرطانية

وكالات

كشفت دراسة علمية جديدة عن إمكانات طبية واعدة لفطر نادر يعرف باسم "أنتروديا سيناموميا"، (Taiwanofungus camphoratus)، الذي لا ينمو إلا في تايوان ويرتبط بأشجار مهددة بالانقراض.

وارتبط هذا الفطر منذ القدم بالطب التقليدي، إلا أن أبحاثا حديثة أظهرت أنه يحتوي على مركبات طبيعية قادرة على مكافحة السرطان.

ووفقا لنتائج البحث التي نشرتها مجلة "Carbohydrate Polymers"، وأجراها فريق من جامعة تايوان الوطنية وجامعة يانغ مينغ تشياو تونغ الوطنية، فقد ركز العلماء على مركبات يفرزها الفطر تعرف باسم عديدات السكاريد الكبريتية (SPS)، وهي جزيئات سكرية مكونة من الجلوكوز والجلاكتوز والكبريتات.

وأظهرت التجارب أن لهذه المركبات خصائص مضادة للالتهابات، إلى جانب قدرتها على تعطيل خلايا سرطانية خاصة في سرطان الرئة.

وخلال الدراسة، طور الباحثون تقنية خاصة لتحفيز الفطر على إنتاج كميات أكبر من هذه الجزيئات، وتم تحديد مركّب بارز يُدعى N50 F2، أثبت فعاليته في خفض مؤشرات الالتهاب وقتل الخلايا السرطانية في بيئة مختبرية.

ويؤكد العلماء أن هذه النتائج تحتاج إلى المزيد من التجارب على البشر للتحقق من جدواها العلاجية.

وأوضح الباحث الرئيسي تشيا تشوان تشانج من جامعة تايوان الوطنية أن هذه النتائج تفتح الباب أمام تطوير أدوية جديدة قائمة على الفطريات الطبيعية، قائلا: "مع عملية إنتاج واستخراج خاضعة للرقابة الكاملة، نحن متفائلون بشأن التطبيقات المستقبلية سواء في المكملات الصحية أو العلاجات السريرية."

ويعد هذا الاكتشاف إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من المركبات الطبيعية التي أظهرت دراسات سابقة قدرتها على مكافحة السرطان، بدءا من النباتات وحتى سم العقارب والكائنات الدقيقة.