الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار كثيفة قد تصل القاهرة

وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر

أحمد ميدو: الإخوان حاولوا مهاجمتي في لندن.. واعتقالي دفاعًا عن مصر "شرف"

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم استقرار جوي شديدة بدأت تؤثر على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن أمطارًا غزيرة ورعدية تسقط منذ الصباح، مضيفًا أن طبيعة المنطقة الجبلية ساهمت في تكوّن سيول فعلية في خليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف، أن فرص الأمطار ستستمر غدًا على سواحل البحر الأحمر بخفة، ثم تشتد يوم الإثنين لتصبح متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وبعض محافظات الوجه البحري.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا لتصل العظمى في القاهرة إلى 21 درجة فقط، مع نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة وشبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل إلى حد الضباب على الطرق.

وأشار القياتي إلى احتمال امتداد السحب الممطرة إلى الدلتا والقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن الأمطار قد تكون كثيفة على القاهرة إذا ثبتت التوقعات النهائية، محذرًا من مخاطر السيول على الطرق السريعة والمناطق المنخفضة، خاصة في سيناء والبحر الأحمر.

ودعا القياتي المواطنين لتوخي الحذر خلال الأسبوع، مشددًا على ضرورة متابعة البيانات الصادرة عن الهيئة لتجنب أي مخاطر ناتجة عن التغير المفاجيء في الطقس.