نقيب المحامين يثمن مشاركة الجمعية العمومية في الاستحقاق النقابي

أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين، بيانًا يعبر فيه عن تقديره العميق لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الاستحقاق النقابي الأخير، وشكر كل من لبّى الدعوة وأسهم في إنجاح هذا الانعقاد، مؤكدًا على الدور المحوري للجمعية العمومية في رسم مسار النقابة وصون إرادتها.

وجاء نص البيان كما يلي:

أعرب عن تقديري العميق لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية في هذا الاستحقاق النقابي المهم، وأتوجه بالشكر لكل من لبّى الدعوة وأسهم في إنجاح هذا الانعقاد.

لقد أكدتم بحضوركم والتزامكم أن النقابة ملك لجمعيتها العمومية، وأن قرارها هو الفيصل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة.

الجميع رهن إرادة الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا في تقرير شؤون النقابة، وما تبنته من قرارات اليوم إنما يعكس صوت المحامين واختياراتهم الحرة، ويعزز من مسار العمل النقابي، ويضمن احترام موقف الجمعية العمومية وصون مكانتها.

حرصنا منذ اللحظة الأولى على ضمان الشفافية الكاملة والنزاهة في إدارة أعمال الجمعية العمومية، من خلال التصويت على جدول الأعمال بندًا بندًا، وبإشراف قضائي كامل، بما يكفل التعبير الحقيقي عن إرادة المحامين وصوت جمعيتهم العمومية.

كما أتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة القضائية الذين أدّوا دورهم بكل التزام وانضباط، وحرصوا على إتمام عملية التصويت والفرز وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.

اقرأ أيضًا:

أول رد رسمي على أنباء مصادرة جميع مركبات التوك توك

توجيهات مشددة من الرئيس لمواجهة الغش في الثانوية العامة