قال وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، إن جهود الإنقاذ التي بُذلت للسباح الراحل محمد يوسف اتبعت البروتوكولات الطبية المقررة، مؤكدًا أن فريق الإسعاف لم يتقاعس.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" على قناة النهار: "المسعف تلقى يوسف بعد إخراجه من الماء وعمل معه إنعاشًا قلبيًا رئويًا برفقة طبيبين، ثم تم تركيب جهاز الصدمات المحمول الذي لم يصدر أوامر بصدمات كهربائية، مما استدعى نقله للمستشفى لإجراءات متقدمة".

وأشار سرحان إلى أن عربة الإسعاف لم تستغرق أكثر من 4 دقائق لنقل الحالة من الصالة إلى مستشفى "دار الفؤاد" القريب، نظرًا لقرب المسافة بين نادي الزهور والمستشفى.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف: "تم منح المريض أدرينالين وتركيب كانيولا، وجهاز الصدمات كان يعمل، وطوارئ المستشفى شهدت بذلك".

وأوضح أن وجود عدد كبير من الأشخاص حول الحالة، بما فيهم طبيبين ومدرب، قد أثر على مساحة عمل الفريق رغم محاولتهم تقديم الدعم اللازم.

من جانبها، هاجمت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة الراحل، إجراءات الإنقاذ وقالت: "الإنعاش القلبي الرئوي إزاي وقف على رصيف الحمام بسبب التجمهر؟ محدش ركب له أنبوبة حنجرية لشفط المياه اللي ملأت الرئة".

وأكدت في كلمة مؤثرة: "أنتوا قتلتوا ابني. ابني طالع أزرق"، معربة عن اعتقادها بأن الإهمال في التعامل مع الحالة كان السبب في وفاته.

وردًا على تساؤلاتها حول عدم استخدام أنبوبة حنجرية، أوضح سرحان أن المسعف دخل بأدواته الكاملة بما فيها أنبوب الأكسجين، وأن الفيديو المنتشر لم يوضح مكان العربة أو تفاصيل النقل بدقة، داعيًا إلى فهم آلية عمل فرق الإسعاف في مثل هذه الظروف الصعبة.