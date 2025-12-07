إعلان

عمرو أديب: فيديوهات الأسد المسربة تعرض "نهاية ديكتاتور" يسخر من شعبه

كتب : حسن مرسي

12:16 ص 07/12/2025

عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على انفراد قناة العربية بنشر فيديوهات مسربة للرئيس السوري بشار الأسد، معتبرًا ذلك عملاً إعلاميًا يستحق الإشادة.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذا الرجل لا يمكن وصفه إلا بالديكتاتور، والفيديوهات المسربة تكشف حقيقته".

وأضاف أديب أن العنوان الأنسب لهذه التسريبات هو "نهاية ديكتاتور"، مؤكدًا أن سوريا في عهد ما أسماه "الشرع" تشهد الآن تقدماً واستقراراً وتتحدث عن استثمارات، على عكس عهد الأسد.

وتابع الإعلامي عمرو أديب أن الفيديوهات عُثر عليها داخل القصر الرئاسي وكانت مُصنفة "سري للغاية"، وتظهر الأسد خلال جولة في الغوطة برفقة لونا الشبل التي توفيت لاحقًا في حادث غامض.

وأكمل: "أنا واقف عند صفات الديكتاتور الذي يسب شعبه، بشار سخر من شعبه بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن المؤيدين كانوا يظنون أنه يحب شعبه بينما كان في الواقع يمارس ضدهم الظلم والقتل.

